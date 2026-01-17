Telt házzal kezdődött meg Orbán VIktor háborúellenes gyűlése Miskolcon

Szombaton délelőtt 11 órakor megkezdődött a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése Miskolcon. A fejleményeket élőben követjük.

Orbán Viktor már az ülés elején posztolt arról, hogy telt ház van. „Minden lépcsőn ülnek már” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

A háborúellenes gyűlés első fellépője Pataky Attila volt, aki A kör című ismert Edda-dalt énekelte el felvezetésként.

Ezt követően Rákay Philip lépett a színpadra a gyűlésen, majd a műsorvezetőt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere, Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő, Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára, illetve Hollósy András miskolci alpolgármester követték felszólalásaikkal, miközben többeket megszólaltattak a közönségből is.

A miskolci polgármester – mint azt a Magyar Nemzet összefoglalta– arról beszélt: „Amikor ma a békéről beszélünk, akkor mi miskolciak nem valami elvont dolgot értünk alatta. Tudjuk, hogy amit felépítettük, azt meg kell védenünk” – mondta el a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. Kiemelte, polgármesterként elsődleges számára a béke, biztonság és a stabilitás megőrzése mind Miskolcon, mind pedig a teljes országban. „Egy pillanatra sem feledhetjük, hogy tőlünk néhány száz kilométerre háború zajlik. Nem hagyhatjuk, hogy a háború veszélyt jelentsen Miskolcra, hazánkra.”

„Négyszer győztünk eddig, ötödször is sikerülni fog!”

– ezt már Csöbör Katalin jelentette ki, hozzátéve: „A cél egyértelmű: megőrizzük a békét, és nem hagyjuk egy félnótás parizerhuszárnak sem és egy brüsszeli tiszás bábnak sem hogy besodorjon minket egy háborúba.”

„36 éve Miskolc és Borsod egy szomorú hely volt, tele reménytelen sorsokkal. Mostanra azonban ez egy olyan hely lett, ahol az emberek bíznak, van remény, az emberek pedig terveznek és a jövőbe tekintenek”– jelentette ki Répássy Róber, aki a Fidesz miskolci szervezetének egyik alapító tagja is volt. Elmondta, ami nem változott, hogy a kormánypártok képviselői olyan ismert, nyitott emberek, akik megbízhatóak.

Hollósy András miskolci alpolgármester és miniszteri biztos – aki egyébként az áprilisi választáson egyéni országgyűlési képviselőjelölt is lesz a városban – szintén kiemelte Miskolc eredményeit, majd szembe állította a baloldali időszak alatt uralkodó állapotokkal. Emlékeztetett arra is, Miskolc az orosz-ukrán háború kitörésekor azonnal segítséget nyújtott a menekülteknek. A választással kapcsolatban hangsúlyzota: háborúpárti, globalista és miskolciakat lenéző ellenfelekkel állnak szemben. „Készen álltok? Mert ha együtt vagyunk, akkor együtt fogjuk felszántani a pályát és Magyarországot fogjuk vinni Miskolccal és Diósgyőrrel együtt” –mondta.

Később Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője lépett a színpadra, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyar Péter kéz- és hangremegéséről még egy fesztivált is elneveztek a miskolciak: a Kocsonya-fesztivált. Felidézte azt is, hogy Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a héten arról beszélt, hogy a világ állapota miatt ez egy jó alkalom arra, hogy elkezdjenek inni. Kocsis Máté neki azt üzente, hogy a békére koccinthatnak majd.

Orbán Viktor a színpadon

A miniszterelnök ezt követően lépett színpadra, és azzal kezdte mondandóját, hogy visszautalt az igazságügyi államtitkár szavaira a 36 évvel kapcsolatban. „Én 37 éve tartottam először Miskolcon fórumot” – mondta, hozzáfűzve: a közönségben sokan még nem élték meg ennyi évet, és ezért jött Miskolcra, hogy ne a kommunisták vezessék ismét a várost. Mint mondta, pár évvel később, 1995-ben is járt a városban, és felsorolta, hogy milyen nevezetes személyek származnak még Miskolcról.

Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.