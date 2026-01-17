Rendkívüli bejelentést tett Vona Gábor: nem indulnak a 2026-os választáson

Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) párt elnöke évadnyitó rendezvényén bejelentette, hogy pártjuk nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon.

„Nem szeretném a forró kását kerülgetni. Itt és most, egyből az elején elmondom, hogy mi a döntésünk. 2026. április 12-én, az országgyűlési választásokon a Második Reformkor neve nem fog szerepelni a szavazócédulán. Sem listát nem fogunk állítani, sem jelölteket” – jelentette be a szombat délelőtti eseményen Vona Gábor az Index szerint.

Mindemellett a pártelnök leszögezte, hogy nem hagyják abba, mennek tovább, hosszú távú céljaik vannak, és a választásokig is lát feladatokat maguk előtt.

Vona Gábor a bejelentés hátteréről kifejtette: „Nem hoztunk jó döntést. Nem is volt ilyen opciónk. Rossz döntések közül kellett választanunk, és a szerintünk kevésbé rosszat választottuk. Hiába van nagyszerű programunk, hiába vannak nagyszerű jelöltjeink, hiába van elszántságunk, jövőképünk, mindenünk, ami egy normális országban, választáson elegendő kellene hogy legyen, de szembesülnünk kell azzal, hogy ez nem egy normális ország és nem egy normális választás.”

Kitért arra is: „Egy országos választási kampányhoz a szükséges anyagi feltételek nekünk nem állnak rendelkezésre. Sem állami, sem önkormányzati, sem európai uniós forrással nem gazdálkodunk. Mi tényleg mikroadományokból élünk. A politika nem olcsó mulatság.”

A politikus emellett azt is elmondta:

szembesültek azzal, ha elindulnak a választáson, akkor nagy valószínűség szerint nem érik el az 5 százalékos országgyűlési küszöböt – márpedig tavaly nyáron világossá tették, ha az indulással és parlamenti bejutással nem tudják segíteni a rendszerváltást, akkor képesek és hajlandók visszalépni, ahogy azt meg is teszik most.

A Második Reformkor visszalépése abból a szempontból nem egyedülálló, hogy a héten a Gattyán György üzletember által alapított Megoldás Mozgalom is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választásokon. Korábban pedig a Momentum Mozgalom, illetve a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Néppárt hozott hasonló döntést.

Kiemelt kép:Vona Gábor, a Második Reformkor Párt EP-listavezetõje beszédet mond a párt európai parlamenti választási eredményváró rendezvényén a fõvárosi Arena Gardenben 2024. június 10-én. MTI/Lakatos Péter.