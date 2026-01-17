Orbán Balázs: A háború Európa ajtaján kopogtat, Magyarországnak viszont minden erejével ki kell maradnia

„A háború Európa ajtaján kopogtat, Magyarországnak viszont minden erejével ki kell maradnia! – jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs felidézte: „Orbán Viktor ma Miskolcon a Háborúellenes Gyűlésen világosan beszélt: a nagy európai államok vezetői olyan megállapodásokat írtak alá, amelyek katonák Ukrajnába küldéséről és ottani állomásoztatásáról szólnak. Ezek nem békefenntartó erők lennének, hanem háborúfenntartók.”

Hozzátette: „Az európai vezetők gyűlései az utóbbi időben haditanácsokká váltak, valódi háborús készülődés zajlik. Arról is döntöttek, hogy el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának. Mi azonban, amíg nemzeti kormány van, sem katonát, sem pénzt nem küldünk Ukrajnába.”

„Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért hitelt vesznek fel a bankároktól, és ezt a hitelt adják oda az ukránoknak – akik nyilvánvaló, hogy nem fogják visszafizetni. Arra adunk pénzt, hogy évente 400 ezer ember meghaljon vagy hadirokkant legyen” – fogalmazott, hozzáfűzve:

„Ebbe Európa gazdasága tönkremegy, ezért az új terv, hogy Oroszországot jóvátételre akarják kötelezni. Eddig a hadiipar tolta Európát a háború irányába, most már a bankárok is.”

„Mi a béke álláspontján vagyunk, Magyarországnak nem szabad belesodródni a háborúba. Csak az maradhat ki, aki ki akar maradni – mi ki akarunk maradni. A Tisza az európai háborús párt magyar lerakata. Manfred Weber, aki Magyar Péter brüsszeli főnöke, a legnagyobb európai háborús uszító. Ha Brüsszel-párti kormány lesz, akkor beletolnak minket a háborúba. Csak nekünk sikerülhet kívül tartani Magyarországot a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, tapasztalatra van szükség, biztosra kell menni. A Fidesz a biztos választás” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége elutasítja Ukrajna katonai támgoatását,

Mint arról a hirado.hu-n is írtunk, a Nézőpont Intézet szombaton publikált felmérése szerint nagy többséggel elutasítják a magyarok Ukrajna katonai támogatását, valamint Ukrajna uniós csatlakozását is.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója elõadást tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Fesztiválján 2025. május 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt.