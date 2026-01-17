Gyürk András: Sunnyogás helyett egyenes beszédet és az Ukrajnának nyújtott támogatások felülvizsgálatát várjuk Brüsszeltől!

„Sunnyogás helyett egyenes beszédet és az Ukrajnának nyújtott támogatások felülvizsgálatát várjuk Brüsszeltől ”– írta Gyürk András a Fidesz uniós parlamenti képviselője szombaton közzétett közleményében.

Gyürk András közleményében arra reagált, hogy

a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság nemrég napvilágot látott döntése szerint nagy valószínűséggel egy külföldi állam, minden bizonnyal Ukrajna megbízásából robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetékeket.

Közleményében Németország legfelső polgári és büntető bírósága jelezte: a valószínűsíthetően az ukrán hatóságok által elrendelt akció legalább egy európai országban aláásta a közszolgáltatásokat és jelentős anyagi kárt okozott. Gyürk András szerint a közlemény megerősíti azt a tényt, hogy Ukrajna rendszerszinten támadja a kritikus európai energiainfrastruktúrát; példaként említette a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság-kőolajvezeték elleni korábbi támadásokat.

A képviselő súlyos ügynek nevezte a történteket, és kijelentette: Ukrajna folyamatosan katonai eszközökkel támadja az európai energiainfrastruktúrát.

Hozzátette, felelőtlen és veszélyes az európai polgárok pénzét egy ilyen országba küldeni, ezért egyértelmű válaszokat váró kérdésekkel fordultak az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz.

A fideszes politikus emlékeztetett: az Európai Unió eddig 193 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke pedig a napokban egy újabb, 90 milliárd eurós támogatási csomagot jelentett be. Véleménye szerint mindez – különösen a bírósági döntés tükrében – felelőtlen és veszélyes lépés, ezért ismét kérdésekkel fordultak az EU külügyi főképviselőjéhez.

Gyürk András hangsúlyozta: Brüsszeltől az uniós tagállamok energiabiztonsága elleni ukrán támadások egyértelmű és határozott elítélését várják, valamint azt, hogy kezdeményezzék az Ukrajnának juttatandó pénzügyi támogatások felülvizsgálatát. „Mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzére az ukrán háborús maffia rátegye a kezét. Ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás” – fogalmazott Gyürk András.

Az európaiak zömét nyugtalanítja, hogy továbbra sincs felelőse az Északi Áramlat felrobbantásának

Mint arról a hirado.hu-n korábban beszámoltunk, a Századvég egyik közvélemény-kutatásából kiderült: az európaiak közel kétharmadát nyugtalanítja, hogy máig nem derült fény arra, ki áll az EU kritikus infrastruktúrája elleni, példátlan terrorcselekmény mögött. Az állásponttal rendelkezők fele Oroszországot, 21 százalék az Egyesült Államokat, 19 százalék pedig Ukrajnát tartja felelősnek a robbantásért.

Kiemelt kép: Gyürk András, a Fidesz EP-képviselõje (k), Hölvényi György, a KDNP EP-képviselõje (j) és Gyõri Enikõ, a Fidesz EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. november 27-én. MTI/Bodnár Boglárka.