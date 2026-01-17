Az LMP bejelentette, nem állítanak listát az országgyűlési választásra

Az LMP nem állít listát a 2026-os országgyűlési választáson – közölte az ellenzéki párt szombaton a Facebook-oldalán.

Szabó-Kellner Katalin társelnök tájékoztatása szerint az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést, amely azt is megszavazta: „Különleges politikai helyzet fennállása esetén, megfelelő indokok alapján az LMP legfeljebb három egyéni választókerületben jelöltet állíthat”.

A társelnök közölte: a kongresszus rögzítette, hogy

amennyiben ellenzéki pártok részéről erre felkérés érkezik, az LMP a meghozott döntés keretein belül kész támogatást nyújtani közös demokratikus és politikai célok mentén, a demokratikus ellenzék induló pártjainak.

Az LMP továbbra is elkötelezett a zöldpolitika, a társadalmi igazságosság és a demokratikus értékek képviselete mellett, és ezen alapelvek mentén hozza meg további politikai döntéseit – zárult a társelnök által aláírt bejegyzés.

Nemrég a Második Reformkor tett hasonló bejelentést a választással kapcsolatban, de őket megelőzően ugyanezt meglépte több másik ellenzéki párt is.

Szabó-Kellner Katalin egyébként az LMP egyetlen társelnöke lehet már – ugyanis a másik társelnök, Ungár Péter a héten jelentette be, hogy felhagy a politikával, nem indul a választáson, és gyerekvédelmi dolgozó lesz a jövőben.

