Volt Tisza-aktivista: Szeretnék rendszert váltani, de ilyen emberekkel nem fog menni

Fellázadt egy korábbi Tisza-aktivista, aki arról beszélt, hogy a választóknak joguk van tudni arról a színházról, amit Magyar Péterék művelnek az országban. Az egyik Tisza-sziget volt kapcsolattartója úgy döntött, a fenyegetések ellenére felvállalja az igazságot. Molnár Zsolt hangfelvételeket is ígér.

A Mandiner vette észre azt az Indexen megjelent véleménycikket, amelyben Molnár Zsolt, az ongai Tisza-sziget volt kapcsolattartója írt a – mint fogalmazott –

„a Tisza Párt által működtetett színházról.”

A korábbi ellenzéki aktivista a cikkben arról számolt be, hogy Magyar Mártonnal a közös történetük azután kezdődött, hogy megszűnt az ongai Tisza-sziget a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os számú egyéni választókerületében, és erről akkor a Hír TV-nek nyilatkozott.

A cikkben azt írta: azért kereste meg telefonon Magyar Péter testvérét, mert nem a Tisza Pártnak akart ártani, hanem jelezni neki, hogy eljusson a vezetés felé az a rengeteg probléma, ami ebben a választókerületben van és volt a Tisza körül.

Molnár Zsolt hozzátette:

„Marci elsőre hatalmas benyomást tett rám, közvetlen volt, akkor még nem tudtam, hogy ő szimplán csak befolyásolni szeretne, és azt mondja, amit én hallani akarok. Tett is egy ígéretet felém, amire én ugyan nem kértem, de ez a mai napig nem valósult meg, amit ő ígért. Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról.”

A korábbi aktivista arról írt: egyértelművé vált számára, hogy Magyar Márton csak azért beszél vele, hogy lenyugtassa, és hogy maradjon csendben a választás végéig.

„Akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt”

– idézte Molnár Zsolt a cikkben a pártelnök fivérét.

„Az, hogy ő kifelé azt kommunikálja hogy semmi köze a Tiszához, nem fedi a valóságot, ezt ő is és én is pontosan jól tudom. Rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy belsőleg ne menjenek ki a tiszások részéről a sajtó felé kellemetlen információk. Ezt tudom más tiszásoktól is országosan, akikkel ő beszélt hasonló módon, mint velem” – írta a volt Tisza-aktivista, majd úgy folytatta, hogy miután a részére általa ígért dolgok nem valósultak meg, elmondta neki, hogy újra a Hír TV-hez fordul, amire

ő rendőrségi feljelentéssel fenyegette.

A Mandiner által is szemlézett publicisztikából kiderült, hogy miután ez a nyilatkozat megtörtént, Magyar Márton egy harmadik félen keresztül üzent számára, illetve karácsony előtt fel is hívta, hogy megerősítse: tiszta szívből nem haragszik rá, nem jelenti fel, ám ennek az ígéretnek akkor Molnár Zsolt már nem hitt, mert tudta, hogy fél, és csakis azért mondta, hogy a kampányban ne nyilatkozzon a Tiszáról újból, de tudta jól, ezt a feljelentést megteszi, megteszik.

Molnár Zsolt a cikkében azt hangsúlyozta:

„Én nem félek tőle abszolút, mert tudom, hogy elvesztette a kontrollt a dolgok irányítása felett a kampányban, hiába próbálja védeni Péter, és elhallgatni azokat a hangokat a Tisza részéről, amik negatívan érintik őket a sajtóban. Azonban a magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve.”

„Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük, és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek. Szeretnék én is rendszert váltani, hogy ne a Fidesz–KDNP maradjon hatalmon, de ez ilyen formában nem valósul meg, ilyen emberekkel, akik alkotják a Tiszát. A véleményem vállalom, és az elkövetkező hónapokban is nyilvánosságra hozok olyan dolgokat BAZ06-os oevk-s Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Marciról a megfelelő pillanatban, amit ő és ők nem akarnak. Nem félek tőlük, sem Marcitól, de azt, hogy több ezer magyart folyamatosan hülyének nézzenek, nem hagyom” – olvasható a szemlézett véleménycikkben.

A volt tiszás aktivista azt is szeretné cikkével Magyar Márton tudtára is adni: bárhogy is próbálkozik, nem fog sikerülni – mint fogalmazott – „nem fogok csendben asszisztálni a mocsokságukhoz”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)