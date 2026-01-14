Orbán Balázs: Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem akarunk adóemeléseket, és nem fizetünk

„A brüsszeli jelentés a jövőnkről szól, arról, hogy akarunk-e brüsszeli adóemeléseket vagy megszorításokat. Üzenjük meg nekik, hogy nem fizetünk” – mondta Orbán Balázs, hangsúlyozva, hogy eddig hiába költöttek háromszor annyit Ukrajna támogatására, mint amennyit Magyarország az elmúlt több mint húsz évben, csatlakozása óta kapott az EU-tól, hanem még legalább 800 milliárd dollárt el kell költeni Ukrajna rezsijének finanszírozására.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videóban, a szerdán nyilvánosságra került uniós jelentés – amelyről a hirado.hu is beszámolt – részleteit ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy „a Tiszás elemzők, baloldali politikusok hiába próbálják tagadni:

itt van feketén-fehéren, hogy Brüsszel milyen adóemeléseket és megszorításokat követel Magyarországtól.”

Orbán Balázs a videóban a dokumentumot bemutatva arra hívta fel a figyelmet: érdemes megnézni, mit javasol Brüsszel az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó kérdésében, vagyis, hogy fizessen-e több millió magyar ember magasabb adót.

A kormánypárti politikus azt emelte ki, hogy

Brüsszel szerint a magyar adórendszer elégtelen, és kifogásolja az szja-rendszer alacsony progresszivitását.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökeként is dolgozó politikus az említett dokumentum 39. oldalára lapozva ismertette: az uniós testület szerint a magyar nemzeti össztermékhez (GDP) viszonyított adóbevételek az uniós átlag alatt vannak, és azok viszonylag alacsony mértékben támaszkodnak a munkát terhelő adóra.

Ez a jelentés a jövőnkről szól. Arról, hogy akarunk-e brüsszeli adóemeléseket vagy megszorításokat. Üzenjük meg nekik, hogy nem fizetünk‼️⤵️ Közzétette: Orbán Balázs – 2026. január 14., szerda

Orbán Balázs szerint ebből egyértelműen az következik, hogy GDP-arányosan több adó beszedését, illetve a munkát terhelő magasabb adókat követelnek. A politikai igazgató a jelentés tartalmának további részleteit ismertetve azt mondta,

ezt azért követelik Magyarországtól, mert eddig hiába költöttek háromszor annyit Ukrajna támogatására, mint amennyit Magyarország az elmúlt több mint húsz évben, csatlakozása óta kapott az EU-tól, még további, legalább 800 milliárd dollárt akarnak elkölteni Ukrajna rezsijének finanszírozására.

Mivel pedig az európai kormányoknak nincsenek tartalékaik, ezt adóemelésekből és megszorításokból akarják finanszírozni – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy ez a jelentés egy szürke dokumentum, a jövőnkről szól, arról, hogy akarunk-e brüsszeli megszorításokat vagy adóemeléseket.

„Üzenjük meg nekik, hogy nem fizetünk!”

– hangoztatta Orbán Balázs.

A kormány közzétette a jelentést az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről – közölte Bóka János

Mint ismert: a kormány szerdán közzétette a jelentést Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kapcsolódó tartalom A kormány közzétette a jelentést az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről – közölte Bóka János

Bóka János azt írta: az elmúlt három évben Ukrajna Brüsszeltől nagyjából háromszor annyi pénzügyi forrást kapott, mint amennyi támogatás Magyarországnak az uniós csatlakozása óta összesen jutott. Az uniós tervek szerint ez a támogatási politika a következő években sem változna – tette hozzá a tárcavezető.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)