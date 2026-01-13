Orbán Viktor világossá tette, miért kell távol tartani a kormányzástól a Tiszát és a DK-t - VIDEÓ

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező. Csipkerózsikából Csipke Józsika, anya és apa helyett két anya. Ezért kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól - írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a Facebook-oldalára kedden feltöltött bejegyzésében idézte fel a kormánypárt múlt szombati kongresszusán tartott beszédének néhány részletét.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Orbán Viktor arra figyelmeztetett:

aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező, mivel ott a család tetszőleges összetételű kombináció és arrafelé valakinek akár két anyja is lehet.

„Csipke rózsikából csipke józsika is lehet” – fűzte hozzá.

Az idézett beszédrészletben a kormányfő azt is világossá tette, hogy – mint fogalmazott –

„arrafelé már nem csak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is, ahogy ők mondják, már nem bináris a világ arrafelé és erre nevelik a gyermekeket is”

„Ha akarod, ha nem, a ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér, iskolában, óvodában, könyvesboltban, áthuzalozzák a gyermekek agyát és egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országok kulturális talapzatát és ez visszafordíthatatlan” – hangsúlyozta az idézett beszédben a miniszterelnök.

Orbán Viktor a beszédéből idézett ezen gondolatait azzal zárta, hogy

„ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet a párt 2026-os kongresszusán a budapesti Hungexpón (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)