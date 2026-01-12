Gulyás Gergely: Szánalmas baloldali bohóckodás és jogi igénytelenség a Tisza védjegyoltalom iránti kérelme

Gulyás Gergely szerint az, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke jelezte, védjegyoltalom iránti kérelmet adtak be, a részükről szánalmas, baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség.
A Miniszterelnökség vezetője ezt a Tisza jogi köntösbe öltöztetett vergődésének nevezte.
A miniszter a közösségi oldalán azt írta, akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak, mint a biztos választás, nem jegyezhetők be védjegyként.
Ha Magyar Péter valós védjegyeket akar, akkor javasoljuk a Brüsszel szolgái vagyunk, Ukrajna helye az unióban van, „Többkulcsos adó és adóemelés szlogenek és domainnevek lefoglalását – közölte a tárcavezető, hozzátéve, ezeket valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni.
Gulyás Gergely úgy összegzett: a Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegybejelentéseket tenni.
Kiemelt kép: Széles Diána, Debrecen alpolgármestere a Fidesz kongresszusán, Budapesten (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)