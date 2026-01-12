A biztos választás jelentette fizikai és gazdasági biztonság miatt is hatékony lehet a Fidesz új kampányszlogenje – véli a politikai elemző

A HVG-nek nyilatkozó Ranschburg Zoltán politikai elemző szerint azért is lehet hatékony a kormánypárt új kampányszlogenje, mert a biztos választás jelenthet fizikai, gazdasági biztonságot is, tehát kontextus alapján jól lehet formálni az üzenetet. Az elemző Orbán Viktor személyes üzenetének fényében is kellőképpen erősnek tartja a „Fidesz a biztos választás” szlogent.

Mint ismert, a kormánypárt múlt hétvégén megtartott 31. kongresszusának legfőbb üzenete, egyben szlogenje az volt: a „Fidesz a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök arra figyelmeztetett: ez sorsdöntő választás lesz. A kormányfő a kongresszuson azt kérte a Fidesz–KDNP-jelöltektől, hogy a kampányban a migráció, a gender és a háború veszélyeire figyelmeztessenek, egyben kijelentette: húsz év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra.

A HVG-nek nyilatkozó politikai elemző kellőképpen erősnek tartja a Fidesz szlogenjét annak fényében, hogy Orbán Viktor személyes üzenete már régóta az, hogy az egész világ átalakulóban van, nemzetközi viharok dúlnak, és ebben a világrendszerváltásban csak egyetlen ember van, aki Magyarország hajóját egyenesen tudja tartani, az pedig ő maga.

Ranschburg Zoltán szerint a miniszterelnök ezt az üzenetet azzal is igyekezett alátámasztani szombati beszédében, hogy többször is hangsúlyozta: 20 éves miniszterelnöki tapasztalattal rendelkezik, van még benne energia, lehet bízni az erejében.

Ezzel szemben Magyar Péter személye magában hordozza az izgalmat és az újdonságot, de ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség

– hangsúlyozta a Republikon Intézet munkatársa.

A politikai elemző szerint

Emlékeztetett:

mindez teljesen rímel arra, amit többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter is már legalább egy éve ismétel: „Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”.

Ranschburg Zoltán emellett egyebek között arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazók többsége az egyéni jelöltek közül is pártpreferenciája alapján választ és ez az elv különösen igaz lesz a 2026-os választásra.

Kiemelte:

az, hogy a kormánypártok 65 régi és 41 új jelölttel álltak elő, nem feltétlenül jelenti azt, hogy Orbán Viktor nem bízik a régi csapatban, inkább arról van szó, hogy a jelöltállítással egy új típusú kihívásra akart reagálni a Fidesz

és az elemző szerint a fiatalítás is magától értetődő, hiszen egyik korosztály számára sem mindegy, hogy korban milyen közel áll hozzájuk az a jelölt, aki a voksukat kéri.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt 2026-os kongresszusán, Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)