Ma válhat hivatalossá, hogy Orbán Viktor lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje

Szombaton tartják a Fidesz–KDNP tisztújító kongresszusát, amelyen formálisan is bejelenthetik a kormánypártok 106 parlamenti képviselőjelöltjét, valamint azt, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelöltjük a tavaszi országgyűlési választáson.

Orbán Viktor még a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján kérdezték arról, hogy ő lesz-e a kormánypártok miniszterelnök-jelöltje.

Kapcsolódó tartalom Így írt a nemzetközi sajtó Orbán Viktor évindító tájékoztatójáról Rendkívüli évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tartott hétfőn a miniszterelnök.

A miniszterelnök akkor azt válaszolta:

„Ma a Fidesz testületében az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták.”

Nem sokkal később pedig azt írta egy közösségi médiás posztban: „Szombaton meglátjuk”, hogy ő lesz-e a miniszterelnök-jelölt.

Ugyanakkor papírforma szerint arra lehet számítani, hogy Orbán Viktorral vágnak neki a tavaszi választásoknak a kormánypártok. Az M1 péntek esti műsorában részletesen beszélt erről ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója is. Az adásban emellett az is szóba került, hogy a szombati eseményen bemutatják a 106 egyéni választókörzet jelöltjét.

Hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként és bemutatják a 106 egyéni választókörzet jelöltjét

Az elemző szerint látványos és hosszú eseményre számíthatunk

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Indexnek nyilatkozva szintén beszélt arról, hogy mi várható a hétvégi kongresszuson. Mint mondta:

egy látványos keretek között zajló, nagyszabású választási kampányindítóra lehet számítani.

Az elemző hangsúlyozta, hogy nem tisztújító kongresszusról van szó: alelnökválasztás vagy más személyi döntés nem szerepel a napirenden. „Míg a közelmúltban a budapesti jelöltállítás és a fővárosi politika állt a fókuszban, a szombati kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják a kormánypártok mind a 106 egyéni választókerületi jelöltjét” – fogalmazott az elemző.

Deák Dániel arra számít, hogy az eseményen a miniszterelnök mellett felszólalnak majd miniszterek, a párt vezető politikusai, miközben „hangsúlyosan jelenik meg a Fidesz politikai kínálatának sokszínűsége is”.

Véleménye szerint a kongresszus időzítése sem véletlen: amennyiben a köztársasági elnök valóban április 12-ére tűzi ki az országgyűlési választás időpontját, a hivatalos bejelentésnek napokon belül meg kell történnie. Felidézte, hogy 2022-ben Áder János január 11-én hirdette ki az április 9-i választás dátumát. Ha idén is hasonló menetrend érvényesül, akkor a következő egy-két hétben hivatalossá válhat a választás időpontja. Deák Dániel szerint mindez kiemelten fontossá teszi a mostani kormánypárti kongresszust, hiszen ettől a ponttól kezdve a Fidesz teljes kampányüzemmódban léphet a választási időszakba.

A napokban már egyes országgyűlési képviselőjelölteket ismertettek – most jöhetnek a többiek is

Az elemző kitért arra is, hogy a Fidesz–KDNP budapesti egyéni választókerületi jelöltjeit kedden, a párt fővárosi jelöltállító gyűlésén már bemutatták, és a névsor több újoncot is tartalmazott.

Deák Dániel emlékeztetett, hogy Budapesten a Fidesz a 2022-es országgyűlési választáson mindössze egy egyéni választókerületet tudott megnyerni – a rákosmentei választókerületben 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is a fideszes Dunai Mónika győzött –, ezért indokolt volt, hogy a fővárosban új jelöltek mutatkozzanak be. Rámutatott: a mostani választáson ráadásul eleve kevesebb választókerület lesz Budapesten, a korábbi 18 helyett csak 16. Ez szükségszerűen átrajzolta a körzethatárokat, és a fővárosi kampánystratégiát is érdemben befolyásolta.

Az elemző szerint a Fidesz Budapesten egy fiatalosabb, lendületesebb jelöltlistával készül, amelynek tagjai között helyben beágyazott, ismert szereplők is megjelennek, köztük aktív polgármesterek, például Kőbányán (D. Kovács Róbert Antalra utalt).

Deák Dániel azt is felidézte, hogy Kubatov Gábor pártigazgató korábban a kormánypárti jelöltállomány hozzávetőleg egynegyedének cseréjéről beszélt.

Ennek hátterében több szempont áll: egyes esetekben az életkor indokolja a váltást, máskor a megváltozott politikai környezethez való alkalmazkodás, így például a digitális és közösségimédia-jelenlét súlya játszik szerepet a döntésekben. Az elemző szerint a jelöltek cseréje egy politikai párt működésének természetes része, a frissítés pedig a Fidesz politikusi összetételének megújítását és a választási kihívásokhoz való alkalmazkodást jelzi.

Deák Dániel végül arról is beszélt: szerinte nem valószínű, hogy a következő hónapokban országos jelentőségű, a politikai erőviszonyokat átrajzoló ügyek kerülnének napvilágra,

ugyanakkor nem zárta ki, hogy egyes egyéni jelöltekről helyi jelentőségű információk kerülhetnek elő.

Hangsúlyozta, hogy ezek többnyire lokális ügyek maradnak, még akkor is, ha az országos kampánylogika igyekszik azokat szélesebb politikai keretbe emelni. A kampány hajrájában a mozgósítás válik meghatározóvá, és az utolsó öt–hat hétben az lesz majd a döntő, hogy melyik politikai oldal tudja hatékonyabban aktivizálni saját szavazótáborát – fejtette ki véleményét az elemző.

Az őszi háborúellenes gyűlések voltak még hasonlóak

A kampány szempontjából a szombati kongresszus kvázi a Digitális Polgári Körök berkeiben megrendezett őszi háborúellenes gyűlések egyfajta folytatásának is tekinthető (a tisztújító kongresszusra egyébként rendszerint ugyancsak ősszel kerül sor, de most kivételesen januárra halasztották az eseményt).

A DPK-gyűlések közül a legutóbbi a karácsonyi előtti szegedi esemény volt. Orbán Viktor ott egyebek mellett arról beszélt: ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns; ha nincs Fidesz, nincs parti.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, Kecskeméten 2025. december 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)