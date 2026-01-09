Orbán Viktor: Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, sok a kéz-, ujj- és lábtörés

Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, a csúszásveszély extra körültekintést igényel – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

A miniszterelnök – miután telefonon kért jelentést az aktuális hóhelyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől – elmondta: az utak járhatók. Hozzátette: az egészségügyön nagy nyomás van, sok a kéz-, ujj- és lábtörés, ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket.

Közölte, hogy az az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé, ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel – mondta, kiemelve, mindenkit arra kér, „akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően”.

„Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra” – üzente videójában a kormányfő.

Délnyugaton ónos eső hullik, vegyük komolyan a riasztásokat!

A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határ menti részeken – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján Budapesten. Szanka Gábor Gyula arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken.

A tűzoltó alezredes kiemelte: felsővezetékhiba miatt pótlóbuszok jártak Székesfehérvár és Balatonfüred között, a közlekedés ezekben az órákban állt helyre.

Almásfüzitőnél átmenetileg le van zárva a 4-es vasútvonal váltóhiba miatt, itt pótlóbuszok járnak. Nem közlekednek helyi buszjáratok egyebek mellett Abád, Galvács, Imola, Kánó, Kéked, Pányok, Dinnyeberki, Környe településeken, de ezek mindegyike személyautóval megközelíthető.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: már hajnalban alászórással megkezdték a védekezést az utakon, délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Jelenleg több mint 500 jármű végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, itt zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellett.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) az operatív törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. A kormányfő mögött Pintér Sándor belügyminiszter (b1) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)