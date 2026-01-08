Új epizóddal jelentkezik Csuhaj Ildikó podcastsorozata: Gulyás Gergely lesz a vendég

Szerda este 8 órától lesz elérhető az M5 kulturális csatorna Kell még valamit mondanom, Ildikó? című közéleti podcastsorozatának negyedik epizódja az M5 YouTube-csatornáján, a Spotifyon, valamint a Médiaklikken. Az adás vendége ezúttal Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz.

A Csuhaj Ildikó által vezetett, hetente jelentkező műsor rövid idő alatt jelentős érdeklődést váltott ki: az eddig megjelent epizódok magas nézettséget értek el a digitális felületeken, visszaigazolva a közéleti témák iránti fokozott közönségigényt. A podcast célja változatlanul az, hogy a napi híreken túlmutatva feltárja a döntések hátterét, valamint árnyalt képet adjon a hazai közélet meghatározó szereplőiről.

„A beszélgetés során arról kérdeztem a minisztert, hogy megismételheti-e a Fidesz a 2022-es győzelmét, lehet-e 80 vagy annál több egyéni mandátuma – ahogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn mondta –, illetve van-e 3 millió Fidesz-szavazó az országban. Emellett arról is szó esett, hogy Gulyás Gergely kezet fogna-e Magyar Péterrel, kiállna-e vele vitázni, valamint Varga Judit esetleges visszatérése is szóba került. Gulyás Gergely arra a kérdésre is válaszolt, hogy beszélt-e már Orbán Viktor miniszterelnökkel a személyes jövőjéről Fidesz-győzelem esetén” – mondta a legújabb adásról Csuhaj Ildikó.

A közel egyórás beszélgetésben Csuhaj Ildikó ezúttal is részletes, sokszor személyes hangvételű kérdésekkel irányítja az interjút, lehetőséget teremtve arra, hogy a vendég átfogóan reagáljon a legfontosabb aktuálpolitikai és kormányzati kérdésekre.

A Kell még valamit mondanom, Ildikó? az M5 kulturális csatorna podcastkínálatának meghatározó eleme, amely azokhoz szól, akik a közélet eseményeit összefüggéseikben szeretnék megérteni.

Kell még valamit mondanom, Ildikó? – minden héten az M5 YouTube- és Spotify-csatornáján, valamint a Médiaklikken.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka