Menczer Tamás szerint a Tisza Párt elvenné az emberek pénzét, odaadná a bankoknak, a multiknak meg Ukrajnának

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy videóban arról beszélt, hogy szerinte két út között választhatnak a magyarok.

„Valahogy a baloldali gazdaságpolitika vége mindig ugyanaz: adót emelnek és elveszik a pénzedet.A Tisza megszorítócsomagja ugyanez” – közölte csütörtök délutáni Facebook-posztjában Menczer Tamás.

A közösségi oldalra feltöltött videóban a fideszes politikus azt mondta:

„Két választás van. Azt is lehetne mondani, hogy egy brüsszeli út és magyar út, meg azt is lehetne mondani, hogy egy nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, ezt képviseljük mi, meg a baloldali gazdaságpolitika.”

Majd hozzátette: „És ezek ugyanazok az emberek. Kéritől kezdve Petschnig Mária Zitán keresztül Bokros Lajossal bezárólag. Ezek ugyanazok az emberek, akik korábban is a baloldali gazdaságpolitikát irányították. A baloldali gazdaságpolitika mindig arról szól, hogy a baloldali politikusok azt mondják, hogy elveszik a pénzt az emberektől, mert az jobb helyen van náluk, és majd ők tudják, hogy mire kell felhasználni. Ez esetünkben az lenne, hogy elküldik Ukrajnába, eltörlik a bankadót, eltörlik a multiadót, eltörlik a rezsicsökkentést, és ezeknek a nagy vállalkozásoknak, bankoknak, multiknak, energiacégeknek odaadják a pénzt, meg odaadják Brüsszelnek, meg odaadják Ukrajnának, elveszik a magyar emberek pénzét, és újraosztják, de valahogy ez az újraosztás mindig úgy sikerül, hogy ez a magyar embereknek rossz.”

„Ezzel szemben van a magyar út, a nemzeti, patrióta gazdaságpolitika, mi azt mondjuk, hogy a magyarok pénzét nem küldjük a háborúba, nem küldjük Ukrajnának, hanem azt odaadjuk a magyar családoknak, a magyar nyugdíjasoknak, adókedvezmény formájában a magyar fiataloknak, és otthagyjuk náluk, és békén hagyjuk őket. Majd ők tudják, hogy a saját életükben azt a pénzt mire kell fordítani. Ebből kell és ebből lehet választani” – mondta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fóruma elõtt Szekszárdon 2025. április 9-én. MTI/Kiss Dániel.