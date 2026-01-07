Orbán Viktor: Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!

Orbán Viktor látogatást tett szerdán az Operatív Törzs budapesti Ügyeleti Központjában, ahonnan a hóhelyzet kezelését irányítják. A kormányfő a Facebook oldalán több bejegyzésben számolt be a látogatásról.

„Munkában az Operatív Törzs. Éjszaka is folytatjuk. Vigyázzunk egymásra!” – írta a kormányfő a legutóbbi bejegyzéséhez, amelyhez egy videót is csatolt.

A videóban a központ illetékese arról tájékoztatja a kormányfőt, hogy a leginkább veszélyeztetettebb vármegyék Somogy, Veszprém és Komárom. Mint elhangzott, széllökések fordulnak elő az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, viszont elzárt útvonal nincsen.

Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszélt, hogy a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint, ami komoly veszélyt jelent.

Orbán Viktor kijelentette: „Olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket.”

Korábbi posztjában a kormányfő több képet is megosztott az ügyeleti központban folyó munkáról és azt írta: „Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését”.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. A kormányfő mögött Pintér Sándor belügyminiszter (b1). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.