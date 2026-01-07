Németh Szilárd: A rezsicsökkentésnek köszönhetően Európában 2025-ben is Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, a villany és a távfűtés

Védjük meg 2026-ban is Európa legkisebb rezsiköltségét! – hangsúlyozta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos szerdai Facebook-bejegyzésében.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően Európában 2025-ben is Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, a villany és a távfűtés; ezt igazolják a szerdán nyilvánosságra kerülő decemberi adatok is – közölte a Facebookon Németh Szilárd az MTI szerint.

A fideszes politikus megjegyezte: a rezsicsökkentés célja a magyar családok biztonságos és megfizethető energiával való ellátása, ami közös nemzeti ügy, és ezzel együtt nemzeti hatáskör az Európai Unióban. „Ennek ellenére, úgy, ahogy ezt az elmúlt 13 év alatt már megszoktuk, Brüsszel tavaly is brutálisan támadta Magyarország független energiapolitikáját, a sikeres rezsicsökkentést” – írta.

Hozzátette, hogy az úgynevezett országspecifikus jelentésekben rendre a rezsivédelem megszüntetését, a szabadpiaci árak bevezetését követelték. Folyamatos nyomás alatt tartják Paks II-t, és el akarták érni, hogy Magyarország is bojkottálja az orosz földgáz, kőolaj és nukleáris fűtőelemek behozatalát – sorolta.

„Brüsszel új baloldali bábja, a Tisza Párt is szépen vitézkedett a magyar rezsipolitika fűrészelésében. Surányi György, a Nemzeti Bank volt komcsi elnöke – ma már Tisza-szakértő – szerint a rezsicsökkentés egy piaci torzulás, míg főnöke, Magyar Péter azt állítja, hogy humbug”

– fogalmazott Németh Szilárd.

Megjegyezte, nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek óriási diplomáciai munkát kellett sikeresen elvégeznie Washingtonban, Moszkvában és Ankarában ahhoz, hogy a kormány meg tudja védeni a rezsicsökkentés vívmányait. Ami nem sikerülhetett volna a magyar emberek támogatása nélkül, hiszen az év végi nemzeti konzultáción az emberek 99 százalékos többséggel védték meg a rezsicsökkentést, ezzel üzentek Brüsszelnek és a Tiszának egyaránt – mondta.

„A magyarok tudják, hogy a rezsicsökkentés, a minden háztartási fogyasztónak járó hatósági árak nélkül nagy bajban lennének a családok, különösen így télvíz idején, a rendkívüli havazásokkor, a nagy hidegben. A 2026-os választás egyik fő tétje is az lesz, hogy megmarad-e a Fidesz rezsivédelmi politikája, vagy jönnek Brüsszel és a Tisza szabadpiaci rezsiárai. Maradunk-e a magyar úton, vagy rátévedünk a brüsszeli útra” – írta bejegyzésében Németh Szilárd.

Kiemelt kép: Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Kovács Attila)