Magyar Péter: a Tisza Párt a hóhelyzetre tekintettel péntekig felfüggeszti a kampányt

A Tisza Párt a hóhelyzetre tekintettel péntekig felfüggeszti a kampányt, és minél több embernek igyekszik közvetlen segítséget nyújtani – közölte a párt elnöke szerdán a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, „a tett az első, a szó a második”: a Tisza több ezer önkéntese máris több száz helyszínen segít hóeltakarítással, szállítással, bevásárlással, tűzifaosztással.

Hozzátette, hogy Nógrád vármegyébe több rászoruló családnak visznek tűzifát. A hét folyamán ezer köbméter tűzifát osztanak szét rászoruló családok között.

A bejegyzés alatt megosztott videójában Magyar Péter arra szólította fel a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjeit és a Tisza-szigetek minden tagját, hogy a következő napokban függesszék fel a kampányt, és segítsenek, ahol tudnak.

Kiemelt kép: Facebook.com/Magyar Péter.