Választási csalást kiáltott és az ország leállításával fenyegetőzött Hadházy Ákos a keddi tüntetésen

Ha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást, de ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni, le fogjuk állítani az országot békésen, de nagyon határozottan – mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden, Budapesten az MTI beszámolója szerint.

A politikus a Ferenciek terén tartott demonstráción – amelyet a Bors című lapnak a Tisza Párt programjával foglalkozó különszámának bírósági tiltás ellenére történt terjesztése miatt hirdetett meg – közölte: a különszám terjesztése egy bírói végzéssel szemben folytatott szimpla választási csalás, és ha a hatalom „nem hagy fel az állami beavatkozással a választásokba”, az a választási csalás folytatását jelenti.

Az ellenzéki képviselő véleménye szerint a Bors esete „az eddigi egyik legdurvább önleleplezés a Fidesz részéről, annak nyílt beismerése, hogy minden törvénytelenségre képesek”. „Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maguk alkotta törvényeket is, akkor békésen, de határozottan, elszántan nekünk is át kell majd lépnünk bizonyos határokat” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy szerinte a hatalom rendkívül fél attól, ha látható az ellenzék tiltakozása.

Hadházy Ákos úgy vélte, hogy arcátlan cinizmus cenzúráról, a sajtószabadság megsértéséről beszélni a betiltást kimondó bírói döntéssel összefüggésben, mert az a különszám nem sajtótermék, hanem az adófizetők pénzéből fizetett ingyenes propagandaanyag. Jelezte, hogy a propagandát azért tartja választási csalásnak, mert „propaganda esetén arról van szó, hogy az állam az egyik párt érdekében masszívan beavatkozik a választások kimenetelébe”.

A képviselő szólt arról, hogy a különszám terjesztését ideiglenesen felfüggesztő végzést egy alsóbb fokú bíróság hozta meg, szerinte ugyanis „ezeken a szinteken még létezik a bíróságoknak bizonyos függetlensége”. „A Kúria és az a fölött álló Alkotmánybíróság azonban gyakorlatilag teljes fideszes befolyás és irányítás alatt áll”, a választások után ezek a szervek döntenek a törvényességi panaszok „sorsáról és következményeiről”, így „a Fidesz nyugodt lehet afelől, hogy a mostani bírósági malőr ellenére nyugodtan csalhatnak ezután is, mert könnyen fognak törvényességi papírt kapni a legpofátlanabb, legnyilvánvalóbb csalások esetén is, hogyha hagyjuk” – közölte az ellenzéki törvényhozó.

Hadházy Ákos szavai szerint a következő hónapok fő kérdése továbbra is az, hogy „le lehet-e a parlamenti demokrácia szimpla eszközeivel, szimpla kampányolással győzni a hatalmat egy olyan rendszerben, ami minden, csak nem klasszikus parlamenti demokrácia”. „Mindannyian azt reméljük, hogy annak lesz igaza, aki azt állítja, hogy igen, lehet” – fűzte hozzá.

A demonstrálók a politikus beszéde után elfoglalták a Szabad sajtó út és a Váci utca kereszteződésénál található zebrát és ezzel mintegy fél órára megállították a járműforgalmat.

Miután a rendőrség többször felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék be jogellenes cselekedetüket, a járdára vonultak. A tüntetés néhány perccel este fél hét előtt véget ért.

A független ellenzéki képviselő eredetileg az Erzsébet hídra szeretett volna tüntetést szervezni, de azt a rendőrség ezt nem engedélyezte, a döntésüket pedig a Kúria is helybenhagyta.

Kiemelt kép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az általa meghirdetett budapesti demonstráción a Ferenciek terén 2026. január 6-án. A tüntetést a Bors című lapnak a Tisza Párt programjával foglalkozó különszámának bírósági tiltás ellenére történt terjesztése miatt hirdette meg a politikus. MTI/Purger Tamás.