Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagot számláló párt, Budapest után az országot is csődbe vinné

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten – mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén kedden.

A kormányfő szerint azt még az ellenfelek is elismerik, hogy a Fidesz erős, sok az elszánt támogatójuk. „A Fidesz és Budapest kapcsolatáról úgy szoktak beszélni, mint aminek a súlya elmarad a Fidesz vidéki támogatottságától. Ez nem igaz. A Fidesz–KDNP legnagyobb közössége a budapesti” – fogalmazott a Magyar Nemzet szerint Orbán Viktor, hozzáfűzve:

„Ha a kihívóinkra nézünk, azt látjuk, hogy egy 26 tagot számláló párt, ez áll velünk szembe. A különbség nem is lehetne nagyobb. Nincs Fidesz-kormányzás parlamenti többség, kétharmados, erős budapesti Fidesz nélkül”

– mondta a miniszterelnök.

Hozzátette azt is: „Mi ismerjük ezt a várost, tudjuk, hogy nehéz elnyerni a bizalmat, de nézzünk szembe a tényekkel: nem lett volna a Fidesznek egyszer sem kétharmada, ha nem kaptuk volna meg azt a fantasztikus támogatást, amit a budapestiektől megkaptunk.” Mint mondta, az elmúlt 15 évben azon dolgoztak, hogy a város méltó legyen a történelmi és jelenlegi szerepéhez.

Ennek részeként az elmúlt 15 évben háromezermilliárd forint fejlesztési forrás jutott Budapestnek, és hamarosan újabb ezermilliárd forint fejlesztés érkezik a fővárosba – emelte ki.

Orbán Viktor felsorolta: az elmúlt években megújult a Kossuth tér, a Városliget, jelenleg romjaiból épül újjá a budai Vár. „A baloldali mutyizások után befejeztük Budapest helyett a négyes metró építését, és részt vállaltunk a hármas metró felújításában” – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, hogy mindeközben a baloldali városvezetés mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a főváros fejlesztését.

A miniszterelnök kijelentette: Budapesten 2024-ben a GDP az EU-átlag 102 százaléka volt, ezzel meghaladta azt, amit a franciák, az olaszok vagy amit a spanyolok letettek az asztalra. „Budapest a legékesebb példája annak, hogy azok is jól járnak a Fidesz-kormánnyal, akik nem rá szavaznak, persze ez nekik sem tilos” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy a fővárosiak kétharmada a Nagykörúton kívüli területeken él, róluk a főváros vezetésének nincs elképzelése.

A kormányfő hangsúlyozta: Budapest egy biztonságos város, itt nincs iszlám radikalizmus, és amíg a Fidesz van kormányon, nem is lesz.

A zsidó családok és közösségek Európában egyedül itt vannak biztonságban, és nem engedik, hogy Izraellel szemben uszító zenekarok lépjenek fel. Így kell kinéznie egy modern európai fővárosnak – szögezte le.

A miniszterelnök kiemelte, hogy nagy csalódás, ami ma a budapesti önkormányzat vezetése alatt történik, „Budapest bajból bajba botladozó fővárossá vált. Sokan azt gondolják, hogy az ország és a főváros egy olyan repülőgép, amely robotpilótával is elrepül, de ez nem így van. A mostani városvezetés a leggazdagabb magyar települést is képes volt csődbe vinni, ugyanígy az országot is csődbe vinnék, ha rájuk lenne bízva”.

Az iparűzési adóból származó bevétel a duplájára nőtt az elmúlt években, itt keletkezik az összes bevétel 40 százaléka, miközben az ország népességének csupán 17 százaléka él itt. Gazdasági teljesítmény helyett ideológiai hadviselés zajlik. Baloldali propagandára legalább húsz nemzetközi NGO-n keresztül érkezett pénz, hogy támogassák a kormányellenes erők munkáját – ismertette a kormányfő.

Orbán Viktor beszédét követően Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szólalt fel. A beszédeket a kormányfő Facebook-oldalán is közvetítették:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)