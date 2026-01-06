Karácsony Gergely: Kivételesen igaza van Orbán Viktornak

Kivételesen igaza van Orbán Viktornak abban, hogy Budapest szabad, független és igen, önbizalommal teli polgárok városa – írta az MTI szerint a főpolgármester kedd este a Facebookon a kormányfő beszédére reagálva.

Karácsony Gergely hozzátette: igaza van abban is, hogy a Fidesz számára minden „nehéz terep”, ahol szabadság van, ahol érték a függetlenség, és ahol a kiindulópont az öntudat.

Éppen ezért az olyan Budapest-ellenes politika, ami elpusztítja a szabadságot, ami le akarja rombolni a függetlenséget, és ami megkárosítja a város polgárait, nem méltó a budapestiek bizalmára

– közölte a főpolgármester az MTI szerint.

Orbán Viktor előzőleg a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén mondott beszédet.

