Ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket – jelentette ki Orbán Balázs

Orbán Balázs, szerint egy 2025. áprilisi EP-szavazás is azt bizonyítja: ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket. A miniszterelnök politikai igazgatója hozzáfűzte, Magyar Péter hiába próbálja tagadni, „a Napnál is világosabb”, hogy ő Brüsszel embere, pártja pedig egy brüsszelbarát párt.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán emlékeztetett: Magyar Péter sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy

a Tisza Párt állítólag soha nem támogatott és soha nem fog támogatni semmilyen olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne.

Orbán Balázs bejegyzésében ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025. április 2-án a Tisza Párt mindegyik EP-képviselője – kivéve Magyar Pétert, aki „szokásához híven” nem volt jelen – igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amely Ukrajna Európa általi teljeskörű és feltétel nélküli támogatása folytatását, súlyos és azonnali pénzügyi és védelmi szükségleteit tartalmazza, valamint amelyben felszólították az EU-t az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások növelésére, támogatták a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását Ukrajna újjáépítésére és EU-csatlakozásának elősegítésére és az „orosz háborús bűnökért” való felelősségre vonás fontosságára is felhívták a figyelmet.

A kormányfő politikai igazgatója leszögezte:

Magyar Péter hiába próbálja tagadni, „a Napnál is világosabb”, hogy ő Brüsszel embere, pártja pedig egy brüsszelbarát párt.

A Tisza azonnal és feltétel nélkül azt tenné, amit Brüsszel diktál:

„ahogy a fenti példa bizonyítja, ha Brüsszel háborús eszkalációt akar, akkor a Tisza kérdés nélkül megszavazza az ezt segítő intézkedéseket ”

– hangsúlyozta posztjában Orbán Balázs, egyben kijelentette: ezért fognak küzdeni, hogy ne vezessék rá Magyarországot a brüsszeli útra és „meg tudjuk őrizni a magyarok békéjét és biztonságát”.

Kiemelt kép: facebook.com/orbanbalazsandras