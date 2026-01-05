Magyar Péter: a Tisza Párt készen áll a kormány- és rendszerváltásra

A Tisza Párt készen áll a kormány- és rendszerváltásra és azon fog dolgozni, hogy a bőség évei következzenek – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

A pártvezér leszögezte, hogy a Tisza Párt a béke pártja, a Tisza-kormány pedig a béke kormánya lesz. Arról is beszélt, hogy pártja – ellentétben a Fidesszel és a KDNP-vel – nem támogatja a sorkatonaság bevezetését.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt soha nem támogatott olyan döntést, ami segíti az illegális migrációt. Magyar Péter elmondta, hogy a határkerítést megőrzik, sőt, az árát hazahozzák Brüsszelből. Nem fogják szabadon engedni az elfogott embercsempészeket és nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem.

Közölte továbbá, hogy az „orbáni adóemelések” helyett adócsökkentést hajtanak végre, az egészséges élelmiszerek áfáját 27 százalékról 5 százalékra csökkentik. Terveik között szerepel a V4-es együttműködés megerősítése is.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt.