Orbán Viktor értékelte 2025-öt: Furcsa évünk volt

Orbán Viktor egy keddi Facebook-posztban közölte, hogy várhatóan ezen a napon tartják az utolsó kormányülést. A részletekről délután egy Kormányinfón számolnak be, amelyet a hirado.hu-n is lehet majd követni.

„Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó” – írta a még reggel közzétett posztban Orbán Viktor, majd hozzátette azt is:

„Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.”

Hozzáfűzte még: „Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.”

„Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is” – zárta bejegyzését, amelyet követően többször is posztolt még az ülésről.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még hétfőn jelentette be, hogy kedden 15.30-tól Kormányinfót tartanak. Az elhangzottakról élőben számolunk be a hirado.hu-n.

