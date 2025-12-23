Magyar Péter azt ígéri, hogy munkaszüneti nap lesz a karácsony

Orbán Viktorék a karácsonyi várakozás utolsó napjaiban is folytatják a megszokott uszítást, hazudozást, gyűlöletkeltést, hazug propagandát tolnak közpénzen a televízióban, az interneten, a gondosórán vagy épp az ügyfélkapun és a nyomtatott sajtón keresztül is. Már nemcsak a törvényeket, de a bírósági döntéseket sem tartják be, eközben közpénzen vett kismotorokkal kampányolnak az óvodákban – közölte a Tisza Párt elnöke kedden az MTI-vel. Magyar Péter eközben arra is ígéretet tett, hogy ha kormányra kerülnek, akkor munkaszüneti nappá nyilvánítják a karácsonyt (amely jelenleg pihenőnapként szerepel a naptárban).

Magyar Péter a pártja által eljuttatott közleményében azt írta, hogy a Tisza másképp jár el, mint a kormánypártok: a közösségük egy hét alatt 15 gyermekotthonba vitt majdnem 10 millió forint értékben adományokat, és átadták a támogatóik által a Sándor Palotához hozott játékokat is – közölte.

A Tisza Szigetekkel közösen majdnem száz szociális intézményt támogattak november óta, emellett több ezer nehéz helyzetben élő családhoz juttattak el támogatást – tette hozzá, azzal együtt, hogy az utóbbi napokban rengeteg helyen osztottak meleg ételt sokmillió forint értékben.

„Köszönöm mindenkinek, aki ebben a csodálatos összefogásban részt vett és szebbé tette rengeteg honfitársunk karácsonyát! Ugyan a sajtón és propagandán keresztül a Fidesz uszítása és hazudozása ömlik az emberekre, de higgyétek el, a nap végén csak a szeretet és az emberség számít. Mi mind nyugodtan fogunk tudni a szeretteink szemébe nézni Szenteste” – fogalmazott a pártelnök, nagyon szép ünnepi készülődést kívánva mindenkinek.

Azt ígéri, hogy munkaszüneti nap lesz a karácsony – de ezt az ötletet más is felvetette már

A Tisza Párt vezetője emellett egy Facebook-posztban azt ígérte: „A TISZA-kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.”

Jelen állás szerint december 24. pihenőnapnak minősül, vagyis egy másik napon le kell dolgozni – az idei évben ez december 13-án szombaton történt meg.

Korábban egyébként a Jobbik vetette fel többször is azt a parlamentben, hogy nyilvánítsák munkaszüneti nappá a karácsonyt.

Idén nyáron szintén az ő kérésükre hagyta jóvá az NVB azt, hogy népszavazást lehessen kiírni a kérdésről – csakhogy ehhez 200 ezer aláírást kellene összegyűjteni a párt december 23-ig zajló aláírásgyűjtésén, amire nem sok esély mutatkozik.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás.