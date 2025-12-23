„Mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migránserőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni” – boldog karácsonyt kívánt a magyar kormány 

Vitályos Eszter kormányszóvivő egy Facebook-videóban kívánt békés, áldott ünnepeket a magyart kormány nevében.

„A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket Magyarország! Minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen” – kezdte mondandóját Vitályos Eszter. Majd hozzátette: „Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam: gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk – itthon és Európában is.”

„A kormány nevében biztosíthatom Önöket: bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migránserőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. Ez nem kis csatákba kerül és konfliktusokba, de bármibe kerül, a nemzeti kormány mindent meg fog ezért tenni.”

– fogalmazott a kormányszóvivő.

Hozzáfűzte:„Az ünnepek után több új kormányzati támogatás is indul. Folytatjuk a családi adócsökkentéseket: januártól tovább emelkedik a családi adókedvezmény, bevezetjük a 40 év alatti anyák adómentességét, érkezik majd a nyugdíjemelés és a minimálbér-emelés. A fiatalok továbbra is számíthatnak a 25 év alattiak adókedvezményére és a fix 3 százalékos lakáshitelre, valamint folytatjuk a magyar gazdaság, a kis- és középvállalkozások erősítését.”

„Még egyszer: békés, áldott ünnepeket kívánok Magyarország!”

– mondta végül Vitályos Eszter.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Magyarország Kormánya