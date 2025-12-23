A Tisza Párttal a régi baloldali világ akar visszatérni – közölte Deák Dániel

Deák Dániel politikai elemző szerint Kéri László szerepvállalása is jelzi azt, hogy a Tisza Párttal a régi baloldali világ akar visszatérni.

Deák Dániel Facebook-posztjában arra reagált, hogy a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk azt írta Magyar Péter és Kéri László közös fotója alá: „Laci bácsi az első tiszás!”

„Ennél szimbolikusabban talán nem is lehetne bemutatni, hogy a Tiszával a régi baloldali világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP-t is szolgálta”

– fogalmazott a politikai elemző, hozzátéve: „Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjelvételtől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz; ő is rendszeres vendége és programírója a Tiszának.”

„Az egészben az a legviccesebb, hogy Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk szépen lebuktatta… ”

– tette hozzá Deák Dániel.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Deák Dániel.