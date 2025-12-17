A Szőlő utcai ügy sem segített a Tiszán, továbbra is vezet a Fidesz – közölte a Nézőpont Intézet

A Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt.

A Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal, 40-ről 39 százalékra csökkent is november vége óta, derül ki Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatásából, melyet szerdán tettek közzé.

Tájékoztatásuk szerint

egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt.

Azt írták:

az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hétszázalékpontos a Fidesz előnye.

A Nézőpont Intézet decemberi felmérése alapján egyértelműen elmondható, hogy a kormánypártok megnyerték a politikai őszt, a „Tisza-adó” népszerűtlensége, a jóléti intézkedések, a miniszterelnöki alkalmasság és a kormányoldal digitális aktivizálódása is javított a párt helyzetén a nyár eleje óta – ismertették.

Értékelésük szerint nem véletlen, hogy a parlamenti küszöbtől változatlanul távol lévő Demokratikus Koalíció is a gyermekvédelmi kérdésből próbált politikai tőkét kovácsolni, ugyanakkor az akció Dobrev Klára számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, miután pártja decemberben továbbra is csak 3 százalékon áll.

A kutatás szerint viszont bejutó helyen áll a Mi Hazánk Mozgalom (6 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék) is.

Közölték azt is, hogy

a teljes népességben a magyar választók 40 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 34 százaléka a Tisza Párttal, 6 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal.

A Nézőpont Intézet kutatása 2025. december 15. és 16. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék.

A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez – áll a Nézőpont Intézet honlapján elérhető felmérésben.

A Nézőpont Intézet november végén ismertetett pártpreferencia-felmérése szerint a Fidesz akkor 47, a Tisza 40 százalékon állt.

Kiemelt kép: A 2025. decemberi pártpreferencia-felmérés adatai (Fotó: Nézőpont.hu)