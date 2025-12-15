A malacnak sem kell tudni, hogy már fenik a kést – Tisza-szakértő az elkerülhetetlen adóemelésről

„Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – jelentette ki Bod Péter Ákos a szerinte elkerülhetetlen adóemelésekről. A tiszás szakértő szerint bölcs dolog eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit, Magyar Pétert pedig egy dörzsölt embernek nevezte, aki kifelé inkább mást mond.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Bod Péter Ákos a Belvárosi Szabadegyetemen tartott múlt keddi előadásában kijelentette, hogy

„itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat, azoknak a a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap”.

„Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előreszaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. ”

„Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt”

– fogalmazott a Magyar Nemzet beszámolója szerint a tiszás szakértő december 9-én.

A lap arról is írt, hogy a 24.hu-nak adott interjúban Bod Péter Ákos azt mondta, hogy bölcs dolog eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. A szakértő saját bevallása szerint korábban egyébként egyeztetett a Tisza szakmai stábjával a több­kulcsos szja kérdésében. A volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát:

ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond.

A Magyar Nemzet a cikkben egyebek között arra is emlékeztetett, hogy mint ismert az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza.

A McLaughlin & Associates amerikai kutatócég felmérése szerint a választók 62 százaléka hitelesnek tartja az Index által nyilvánosságra hozott dokumentumot, az abban szereplő megszorítási javaslatoknak pedig szinte mindegyikét a magyar emberek elsöprő többsége elutasítja.

Kiemelt kép: Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, az MNB egykori elnöke, volt miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)