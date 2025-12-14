Az MSZP korábbi elnöke bejelentette, Magyar Pétert támogatja a 2026-os választásokon

Jámbor András, Márki-Zay Péter, Magyar Bálint, az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó, valamint a jelenlegi szocialista társelnök, és Komjáthi Imre után z MSZP korábbi elnöke, Lendvai Ildikó is kijelentette, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatja és szerinte népfronthelyzet van.

Lendvai Ildikó a Dull Szabolcs-féle Ötpont podcastban jelentette be, hogy 2026-ban a Tisza Pártra és Magyar Péterre szavaz – írta meg a Mandiner. A lapnak a beszélgetést szemléző cikkéből kiderül, hogy az MSZP korábbi elnöke, illetve frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy ez nála „kemény és vastag igen”, mert szerinte Magyar az egyetlen politikai szereplő, aki tényleges rendszerváltást képes kikényszeríteni. Azt nem tudja megítélni, hogy alkalmas miniszterelnök lesz-e, abban viszont biztos, hogy „alkalmasabb, mint a mostani”.

A podcastban a jelenlegi politikai helyzetet Lendvai Ildikó „népfronthelyzetként” írta le: szerinte van egy „veszélyes rezsim”, amelyet le kell váltani, és ehhez

„ideiglenes, ideológiailag vegyes összefogásra van szükség.”

Lendvai Ildikó szerint a Fidesz nem ismerte fel, hol a legsérülékenyebb. Nem hozott valódi „vezéráldozatokat” sem korrupciós, sem úgynevezett „gyermekvédelmi” ügyekben, miközben Orbán Viktor körül „szemmel láthatóan fogy a hadsereg, és nő a belső bizonytalanság”.

A miniszterelnököt lendvai Ildikó az adásban „magányosnak” nevezte: szerinte egyszemélyes hatalmat épített ki valódi ellensúlyt jelentő csapat nélkül, ami törvényszerűen egyre több hibához vezet.

A szocialisták korábbi vezetője Magyar Péter legnagyobb erősségét abban látja, hogy képes uralni a politikai napirendet, és „hitből” politizál egy kifáradt, túlosztogatott országban. Eközben a Tisza viszonylag olcsó, alulról szerveződő kampányeszközökkel – országjárással, közösségi médiával, helyi kkv-k bevonásával – képes volt szerinte beelőzni a Fideszt.

Lendvai Ildikó ugyanakkor politikai tévedésnek tartja, hogy a Tisza Párt beszállt a fővárosi önkormányzati játszmákba, és különösen azt kifogásolta, hogy Karácsony Gergelyt automatikusan „óellenzéki” szereplőként tolták el maguktól. Szerinte ha Magyar Péter egyszer kormányra kerül, nem engedheti meg magának, hogy Budapesttel olyan konfliktusos viszonyt alakítson ki, mint Orbán Viktor, mert ezzel saját mozgásterét szűkítené le.

A baloldali pártokkal kapcsolatban Lendvai Ildikó úgy fogalmazott:

károsnak tartaná, ha az MSZP országos listára „gyúrna”, és matematikailag is veszélyesnek látja, ha a kisebb ellenzéki pártok 5–8 százaléknyi szavazatot szétszórnak az egyéni körzetekben, ezzel végső soron Orbán Viktor hatalmon maradását segítve.

Miközben a „baloldal megőrzéséről” beszélt, a gyakorlatban azt javasolta, hogy 2026-ban lépjenek hátrébb, és hagyják, hogy Magyar Péter vezesse a kormányváltó blokkot.

A Mandiner a cikkben emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter mögé ma már egyszerre sorakozik fel a radikális baloldali Jámbor András, a volt „rendszerváltó polgármester”, Márki-Zay Péter, a régi liberális elit emblematikus alakja, Magyar Bálint, az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó, valamint a jelenlegi szocialista társelnök, Komjáthi Imre.

Felidézték a cikkben azt is, hogy Magyar Péter ugyanúgy tagadja, hogy megszorításokra készülne, ahogyan korábban Lendvai Ildikó is tette, aki az MSZP-SZDSZ kormányok idején mindig tagadta, hogy gázáremelésre készülnének, valójában kijelentéseit követően mindig emelkedett az energiahordozó fogyasztói ára.

