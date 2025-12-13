Deák Dániel: A mostani az eddigi legkisebb tiszás tüntetés Budapesten

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán értékelte a Magyar Péter nevéhez köthető szombati budapesti tünetést, amelyet megítélése szerint rendkívül alacsony részvétel jellemzett, és nem érte el a szervezők célját.

A politikai elemző azt állítja: az elmúlt időszakban olyan csekély érdeklődés mutatkozott Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy azokkal felhagyott, és a fővárosban próbált meg eredményt elérni, azonban ez sem sikerült.

Az elemző közösségi oldalán arról számolt be, hogy a szombati gyülekezés a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés volt Budapesten. Deák Dániel közlése szerint az általa bemutatott drónfelvétel 15:32-kor, vagyis fél órával a rendezvény hivatalos kezdése után készült, és ezen az látható, hogy kevesen gyűltek össze a helyszínen.

Véleménye szerint mindez azt mutatja, hogy a magyarok nem dőlnek be az álhíreknek.

Deák Dániel azt is hangsúlyozta, hogy a gyenge részvétel annak ellenére volt tapasztalható, hogy a rendezvényre a Demokratikus Koalíció is mozgósított, és Dobrev Klára saját Facebook-oldalán jelentette be részvételét. Az elemző szerint az esemény élő közvetítéseiben már megjelentek azok a magyarázatok, amelyek a baloldal részéről a kevés résztvevő okait igyekeztek indokolni. Úgy gondolja, mindez nem lesz elegendő Magyar Péter számára ahhoz, hogy elterelje a figyelmet az általa megszorítási tervekként említett kérdésekről.

A kiemelt kép illusztráció: Magyar Péter Kecskeméten (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)