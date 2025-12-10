Orbán Viktor: a 14. havi nyugdíj februárban érkezik, ezt már senki sem tudja megakadályozni

„Ezt már senki nem tudja megakadályozni. Lesz 14. havi nyugdíj!” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán.

„2026 februárjában érkezik is az első részlet”– tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök azért posztolt erről, mert szerdán elfogadta az Országgyűlés az erről szóló törvénytervezetet.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövõ évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én.

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos.