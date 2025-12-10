Műsorújság
Orbán Viktor: a 14. havi nyugdíj februárban érkezik, ezt már senki sem tudja megakadályozni

Szerző: hirado.hu
2025.12.10. 14:55

| Szerző: hirado.hu
„Ezt már senki nem tudja megakadályozni. Lesz 14. havi nyugdíj!” – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán.

2026 februárjában érkezik is az első részlet”– tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök azért posztolt erről, mert szerdán elfogadta az Országgyűlés az erről szóló törvénytervezetet.

