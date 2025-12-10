Magyar Péter demonstrációt szervez Orbán Viktor hivatal elé

Magyar Péter bejelentette, hogy szombatra demonstrációt szervez a miniszterelnök hivatala, a Karmelita kolostor elé. A Tisza Párt elnöke a kormány lemondását követeli, a köztársasági elnöktől pedig azt, hogy írjon ki előrehozott választásokat.

„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett! Elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból és a köztársasági elnök hallgatásából! Elég volt! December 13-án, szombaton 15 órakor találkozzunk Budapesten a Deák Ferenc téren! Irány a Karmelita és a Köztársasági Elnöki Hivatal!”– közölte szerdán délelőtt Magyar Péter a közösségi oldalán.

Egy későbbi posztban azt is hozzátette, hogy ami a Szőlő utcai botrányban történt, az szerinte „nem mulasztás, hiba vagy tévedés. Ez a magyar állam bűnrészessége a gyermekek elleni erőszakban”. Magyar Péter kedden már előrehozott választás kiírását is követelte az eset miatt Sulyom Tamás köztársasági elnöktől.

„Pártállásra tekintet nélkül, arra hívlak benneteket, hogy most szombaton 15 órától békésen, méltóságteljesen, de nagyon határozottan mutassuk meg, hogy kiállunk a védtelenek, a gyermekek és mindazok mellett, akiket az orbáni hatalom bántalmazandó és kihasználandó alattvalónak gondol” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke a hétvégi eseménnyel kapcsolatban.

Magyar Péterék emellett egy frakcióülést is tartottak Balatonfüreden, méghozzá az alelnök, Forsthoffer Ágnes szállodájában. A Tisza Párt elnöke ott azt mondta: „Óriási utat tett meg a Tisza közössége és Magyarország is az utóbbi másfél évben, a semmiből hoztuk létre az ország legnagyobb politikai közösségét, mindenféle állami támogatás nélkül. A feladat nem kicsi, szinte a semmiből kell áprilistól egy új, másféle világot teremtenünk.” Továbbá kijelentette, hogy januárban mutatják be a kormányprogramjukat és a kormány szerkezetét, valamint március közepén nyilvánosságra hozzák a Tisza-kormány száznapos intézkedési tervét „Magyarország megmentésére”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésû kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Mûegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán.