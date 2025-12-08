Tovább erősödött a Fidesz, az amerikai közvéleménykutató szerint Orbán Viktor a legesélyesebb kormányfő-jelölt

Egy november végén ezer ember megkérdezésével készült amerikai közvélemény-kutatás szerint tovább erősödött a kormánypártok pozíciója: ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékos eredményre számíthatna, és a válaszadók többsége 2026 után is Orbán Viktort látja a legesélyesebb miniszterelnöknek.

Az Index hétfőn hozta nyilvánosságra a megbízásukból a McLaughlin & Associates amerikai kutatócég által ezer ember megkérdezésével készült közvélemény-kutatásának adatait, mely szerint

ha most vasárnap tartanának Magyarországon parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna, a Tisza Párt pedig 38 százalékon áll.

Felidézték, hogy legutóbb szeptember közepén hozták nyilvánosságra az eredményeiket és akkor az amerikai mérés alapján a kormánypártok 43 százalékon álltak, a Tisza Párt pedig 37 százalékon, vagyis az akkori felméréshez képest mindkét párt egyaránt egy százalékponttal erősödött.

a mostani felmérést november 26. és 28. között végezték, vagyis az adatfelvétel friss, alig néhány napos.

Ismertetésük szerint a felmérés alapján a Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, a teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna és az amerikai kutatás arra is rámutat, hogy feltűnően alacsony, mindössze 4 százalék a bizonytalanok aránya.

Párthovatartozástól függetlenül Orbán Viktornak adják a legnagyobb miniszterelnöki esélyt a magyarok

A kutatócég arra is rákérdezett, hogy a válaszadók szerint ki lehet a legnagyobb eséllyel a miniszterelnök 2026 után, függetlenül attól, hogy kire szavaznának.

Eszerint Orbán Viktort 51 százalék tartja befutónak jövőre; Magyar Pétert pedig mindössze 42 százalék

Orbán Viktorra bízná az ország vezetését a magyarok többsége

