Kocsis Máté reagált a Brüsszelből érkező parancsra: „A maguk módján most látták be, hogy a migráció kapcsán nekünk volt igazunk”

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az Európai Unió azzal a döntésével, hogy Magyarországnak szolidaritást kell vállalnia a migráció által „sújtott” országokkal, a maga módján most látta be, hogy „megint nekünk lett igazunk”. Kocsis Máté szerint, aki saját maga döntött úgy már 10 éve, hogy ellenőrizetlenül beengedi őket, az „menjen a … sóhivatalba”.

Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében „Megbolondulsz, ha meglátod ezt a hírt” felütéssel reagált arra, hogy mint arról a hirado.hu is beszámolt, az uniós országok belügyminiszterei hétfői politikai megállapodásukkal egyebek között arról is döntöttek, hogy Magyarországot a migráció kapcsán kibocsátónak minősített országok finanszírozására kényszerítené.

Kapcsolódó tartalom

A Fidesz frakcióvezetőjének megfogalmazása szerint arról döntöttek, hogy „Magyarországnak szolidaritást kell vállalnia a migráció által sújtott (!) országokkal”.

„Kedves Liberális Elvtársak! Mi az, hogy migráció által sújtott? Hát eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, meg fantasztikus lehetőségnek, behívtátok őket, most meg már csapás, ami lesújtott rátok? És mi vállaljunk szolidaritást veletek? Mi, akik az eleje óta elleneztük? Hát egy nagy f…ityiszt!”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Kocsis Máté szerint szolidaritásra az számíthatna, akit önhibáján kívüli okok miatt sújt a migrációs helyzet, de aki saját maga döntött úgy már 10 éve, hogy ellenőrizetlenül beengedi őket, az „menjen a … sóhivatalba”.

„Ti teljesen meggajdultatok, de végülis a magatok módján most láttátok be, hogy nekünk lett igazunk. Megint”

– írta közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

Kapcsolódó tartalom Ismét követendő példaként emlegette az amerikai elnök Magyarország migrációs politikáját Élesen bírálta az amerikai elnök Európa migrációs politikáját.

Kiemelt kép: Számos uniós tagállam számára jelent komoly gondot évek óta az illegális migráció (Fotó: MTI/EPA/Malton Dibra)