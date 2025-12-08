Kocsis Máté reagált a Brüsszelből érkező parancsra: „A maguk módján most látták be, hogy a migráció kapcsán nekünk volt igazunk”

Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében „Megbolondulsz, ha meglátod ezt a hírt” felütéssel reagált arra, hogy mint arról a hirado.hu is beszámolt, az uniós országok belügyminiszterei hétfői politikai megállapodásukkal egyebek között arról is döntöttek, hogy Magyarországot a migráció kapcsán kibocsátónak minősített országok finanszírozására kényszerítené.
A Fidesz frakcióvezetőjének megfogalmazása szerint arról döntöttek, hogy „Magyarországnak szolidaritást kell vállalnia a migráció által sújtott (!) országokkal”.
„Kedves Liberális Elvtársak! Mi az, hogy migráció által sújtott? Hát eddig erőforrásnak mondtátok a migrációt, meg fantasztikus lehetőségnek, behívtátok őket, most meg már csapás, ami lesújtott rátok? És mi vállaljunk szolidaritást veletek? Mi, akik az eleje óta elleneztük? Hát egy nagy f…ityiszt!”
– fogalmazott a kormánypárti politikus.
Kocsis Máté szerint szolidaritásra az számíthatna, akit önhibáján kívüli okok miatt sújt a migrációs helyzet, de aki saját maga döntött úgy már 10 éve, hogy ellenőrizetlenül beengedi őket, az „menjen a … sóhivatalba”.
„Ti teljesen meggajdultatok, de végülis a magatok módján most láttátok be, hogy nekünk lett igazunk. Megint”
– írta közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.
Kiemelt kép: Számos uniós tagállam számára jelent komoly gondot évek óta az illegális migráció (Fotó: MTI/EPA/Malton Dibra)