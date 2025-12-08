A magyar emberek túlnyomó többsége szerint hiteles a Tisza Párt megszorítási terveit tartalmazó dokumentum

A Tisza Párt megítélését látványosan rontja az Index által nyilvánosságra hozott, kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja azt, az abban szereplő megszorítási javaslatoknak pedig szinte mindegyikét elsöprő többségük elutasítja.

Az Index megbízásából, a McLaughlin & Associates amerikai kutatócég által, ezer ember megkérdezésével készített, a legfrissebb pártpreferencia-adatokat is tartalmazó közvélemény-kutatás adatai szerint a magyar emberek többsége szerint valódi a Tisza Pártnak a lap által nyilvánosságra hozott, gazdasági megszorító intézkedéseket tartalmazó kiszivárgott tanulmánygyűjteménye.

A portál közlése szerint a kutatásban feltett kérdés úgy szólt: „egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető és a válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet”.

A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

Az áfaemelési terveket és a fizetős egészségügyet is elutasítják a válaszadók

Az Index ismertetése szerint a felmérés egy másik kérdése arra volt kíváncsi, mennyire értenek egyet a válaszadók a lap birtokába került dokumentum egyes intézkedésterveivel. Ezek közül az egyik az áfa megemelése lenne: a jelenlegi 27 százalékról 32 százalékra. A javaslat rendkívül népszerűtlen.

A válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. Az ötletet szintén egyértelmű elutasítás fogadta. A válaszadók 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

Az emberek közel 70 százaléka elutasítja a nyugdíjadó-tervezetet és a túlnyomó többség a gyed megszüntetésével sem ért egyet

A kutatás egy harmadik intézkedéstervezetről is kérdezte a résztvevőket. Az Index birtokába került dokumentum szerint 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be, amely az özvegyi nyugdíjra is vonatkozna. A kérdés arra irányult, mennyire értenének egyet ezzel a javaslattal.

A nyugdíjadó ötletét a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet. Az intézkedést így összességében a többség egyértelműen nem támogatná.

Az Index a cikkben arról is írt, hogy a kutatás végén egy újabb, érzékeny javaslatra is rákérdeztek. A Tisza Párt tanulmánygyűjteménye szerint megszűnne a gyed, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet. További 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet. A többség tehát ezt a tervet is határozottan elutasítja.

Az Index összegzése szerint az amerikai cég által végzett kutatás azt is jelzi, hogy a Tisza Párttól kiszivárgott javaslatokat tartalmazó dokumentum komolyan befolyásolja a miniszterelnök-jelöltek megítélését is.

Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét

Az Index a birtokába került úgynevezett Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram ismeretében arról írt, hogy a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete radikálisabb átalakítást vázolhat fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben. A portál múlt hétfőn a program teljes tartalmát nyilvánosságra hozta.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)