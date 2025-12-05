A budapesti dolgozók akkor is megkapják a fizetésüket, ha a főváros fizetésképtelen – segélyhitel-törvényt nyújt be a kormány

A kormány állja a szavát és kész segíteni Budapestnek – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán. A törvényjavaslat címe: A Fővárosi Önkormányzat csődjének az elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról.

„A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez” – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely azt is hozzátette: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.

„A budapesti segélyhitel törvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell álljon a politikai csatározásoknak. A városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai” – írta a miniszter a közösségi oldalán.

A héten Orbán Viktor miniszterelnök már kijelentette, hogy nem hagyják cserben a fővárost, amikor egy rendezvényen Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester váratlanul odament hozzá, és azt kérte, a kormányfő tárgyaljon Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A miniszterelnök arról biztosította Baranyi Krisztinát, hogy a nemzet fővárosaként tekint Budapestre, és elmondta, hogy azt senkitől sem akarják visszaszerezni, mert – mint a kormányfő fogalmazott – „a miénk”.

Az ellenzéki politikusnak arra a felvetésére, hogy szerinte a kormány háborúzik a fővárossal, a miniszterelnök azt mondta: „Mi nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. Nincs háború, békesség van” – hangsúlyozta Orbán Viktor és biztosította a polgármestert arról, hogy ha nehézségeik adódnak és esetleg nem tudják kifizetni az önkormányzati dolgozók bérét, akkor azt a kormány ki fogja helyettük fizetni.

Már be is nyújtották

A törvényjavaslat már olvasható a parlament honlapján.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)