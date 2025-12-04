Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: 700 ezer embert érintő döntésről számolt be a kormányfő

Orbán Viktor csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a jövő évi bérmegállapodásról, amelyen közölte, hogy mekkora lesz a minimálbér és a garantált bérminimum jövőre. Közlése szerint ezek emelése 700 ezer embert érint közvetlenül.

Cikkünk frissült!

Mint írtuk, Orbán Viktor csütörtök reggel már bejelentette a közösségi oldalán, hogy megvan a megállapodás a minimálbér és bérminimum emeléséről.

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük. Vagyis január 1-től összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk

– közölte a kormányfő.

A miniszterelnök a részletekről egy csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón beszélt. Orbán Viktor először többek közt közt arról beszélt: „A mi nagy tervünk az az, hogy Magyarország egy munkaalapú társadalom legyen”. Utalt arra, hogy az ország a történelem során elvesztette az erőforrásait, ezért munka nélkül nincs gazdasági teljesítmény – viszont ha munka van, akkor utolérhetjük azokat az országokat

„Aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Ez a nagy terv”

– mondta, utalva arra is, hogy 2010-hez képest most egymillióval többen dolgoznak, szinte teljes a foglalkoztatottság, és ma már a munkaerő hiánya jelent nehézségeket, mintsem az, hogy nincs munkahely. Megjegyezte, hogy ezzel együtt a foglalkoztatás további növekedésére számítanak: ez az elgondolás húzódik meg a mostani bérmegállapodás hátterében is.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: hiába vannak munkahelyek, ha a dolgozók úgy érzik, hogy nem kapnak elég fizetést a munkájukért.

„Én a nagyon kevés kivételek közé tartozom, de az emberek általában úgy gondolják, hogy a munkájuk fontosabb, mint amennyi bért kapnak érte ”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint az emberek jellemzően így gondolkodnak Magyarországon.

700 ezer embert érint közvetlenül a megállapodás

Utalt arra is, hogy idehaza nem a kormány határozza meg a fizetések mértékét, hanem kompromisszumos úton egyeznek meg erről az érintettek. „Az a rémálmaim közé tartozik, hogy nem tudnak egymással megállapodni a munkavállalók és a munkaadók”, és a kormánynak kell beavatkoznia – fogalmazott Orbán Viktor, hozzáfűzve: épp ezért hálás, hogy ezt a munkát az érintettek elvégezték.

Hozzátette: amíg a háború tart, addig egy „bizonyos szint fölé” nem tudják vinni a gazdaság növekedését, ezért most még inkább felértékelődik, hogy a felek meg tudtak állapodni. Ráadásul most egy korábbi, hároméves megállapodást kellett korrigálni, mivel nem voltak tarthatóak azok a vállalások, amelyeket akkor előírtak – jegyezte meg. A miniszterelnök „komoly bravúrnak” nevezte, hogy sikerült megállapodni a szerződésmódosításról.

Mindeközben arra is utalt, hogy bizonyos területeken már döntöttek ágazati bérfejlesztésekről a kormány hatáskörében (a példák közt megemlítette a tanárokat, az egészségügyi dolgozókat, az igazságügyet, a fegyverpénzt, a vízügyet, a szociális szférát és a kulturális szférát), ezek is befolyást gyakoroltak a mostani megállapodásra. Valamint megismételte, hogy

a minimálbér 11 százalékkal 322 800 forintra nő, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373 200 forintra fog nőni jövőre. Továbbá megismételte, hogy mindez közvetlenül 700 ezer munkavállaló jövedelmi viszonyait javítja a 2026-os évben: ennyien dolgoznak jelenleg a fentieknél kevesebb fizetésért Magyarországon.

Orbán Viktor emellett arról is beszélt: eredetileg szerettek volna egy járulékcsökkentést is bevezetni 2026-tól kezdve, de ezt a jelenlegi helyzetben nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor nem mondtak le a tervről – fűzte hozzá.

A kormányfő ezután kitért a nemzetközi helyzetre, és azt mondta: tizenöt év alatt a magyar minimálbérek emelkedése az uniós minimálbérek emelkedésének háromszorosa volt. „2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum […] az pedig 89 ezer forint volt” – mondta.

„Összességében tehát azt kell mondanom, hogy a gazdaságpolitikának az elmúlt 15 évben kialakított iránya [..] az fönntartható és fönntartandó”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ezt segíti elő a mostani megállapodás is.

Végül megjegyezte: fontos, hogy a kormányra ne hatalomként, hanem elsősorban partnerként tekintsenek a munkaaadók és munkavállalók, amikor gazdasági politikáról van szó. Mint mondta, csak azért lehet munkaalapú társadalom ma Magyarországon, mert ebben a kormány egyaránt támogatják a munkaaadók és munkavállalók A kormányfő a beszéd legvégén megköszönte, hogy az elmúlt években partnerei voltak a kormánynak.

