Már Török Gábor is Fidesz-győzelemre számít a 2026-os választáson

A Fidesz szűk győzelmére számít Török Gábor politikai elemző a 2026-os választáson. A politológus egy csütörtöki Facebook-posztban részletesen megindokolta, hogy milyen tényezők hajthatják a vizet a kormányoldal malmára.

Török Gábor a mostani bejegyzésben egy pár hónappal ezelőtti helyzetértékeléséből indult ki, és azzal hasonlította össze a jelenlegi helyzetet. „Többen jelezték, hogy ideje lenne ránézni az idén nyáron közölt prognózisra. Hát, ránéztem. Szerintem ez a helyzet. Nyilván a választási eredményt nem lehet komolyan előrejelezni, de arról azért lehet beszélni, hogy mindent mérlegelve mi tűnik ezen a ponton esélyesebbnek, valószínűbbnek – nem azért, mert azt gondoljuk, hogy ez lesz, hanem azért, hogy majd április 12-én megnézzük, mennyire borult fel (vagy sem) ez a papírforma”– fogalmazott.

Az elemző számos tényezőt (a támogatottsági verseny állása, az erőforrások, gazdasági helyzet stb.) megvizsgált a helyzetértékelésében. Azt írta, hogy a nyári viszonyokhoz képest az összkép hasonló, de történt néhány fontos változás azóta:

„több kutatásban erősödött a Fidesz és közeledett a Tiszához”;

„javult, bár még mindig negatív a közhangulat”;

„kevesebben várnak kormányváltást, mint nyáron”.

Emellett több olyan tényezőt is számba vett, amely nem változott érdemben a nyár óta, valamint azt is megállapította, hogy a „Tisza komolyabb konfliktusok nélkül megoldotta a jelöltállítást, a jelöltjeinek többsége politikai újonc (annak előnyeivel és hátrányával)”.

Ugyanakkor kiemelte, hogy „az év első feléhez képest lényegesen hatékonyabb a Fidesz a témák napirendre emelésében, ráadásul fontos változások történtek a témák kiválasztásában is: az ideológiai jellegű ügyek helyét materiális és bulvár jellegű ügyek vették át, az ellenfél támadása is alapvetően ebben a keretben történik”.

Szerinte mindeközben „a Tisza továbbra is – a korábbi ellenzéki pártokkal szemben – folyamatosan átkeretezi a Fidesz témáit, de már sokkal nehezebben emeli napirendre a saját témáit”.

Az elemző felidézte azt is, hogy júliusi prognózisa szerint a magyar gazdaság várhatóan stabil marad a választásig, így az erőviszonyok alapvetően nem változnak. Decemberi prognózisa e tekintetben „változatlan, de a választók szubjektív helyzetértékelésében a felmérések egy részében látszik némi javulás”.

Végül arról írt, hogy (a napvilágot látott közvélemény-kutatások alapján) szerinte a Tisza Pártnak nagyjából 3-5 százalékpontos előnye lehet a teljes népességben, de ez nem behozhatatlan különbség, a Fidesz-KDNP pedig hatékonyabban uralta a politikai napirendet az utóbbi hónapokban. Török Gábor szerint a fundamentumok, az erőforrás-aszimmetria és a választási rendszer miatt

továbbra is valamivel nagyobb eséllyel szerezhet a Fidesz 100-110 mandátummal abszolút többséget,

de a Tisza Párt szoros győzelmét, vagy egy olyan eredményt sem tart sokkal valószínűtlenebbnek, amelyben koalíciós kormányzásra kényszerülne a két nagy párt valamelyike – foglalta össze a politológus megállapításait az Index.

„Legközelebb jövő márciusban lesz érdemes még egyszer ránézni” a helyzetre – írta bejegyzése végén az elemző.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Orbán Viktor.