Deutsch Tamás az Igazság órájában: Nem fordulhat elő, hogy egy megszorító politika még egyszer tönkretegye Magyarországot

„Még egyszer az nem fordulhat elő, hogy Magyarországot tönkretegye egy baloldali megszorító politika” – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagjával összefüggésben az Igazság órája című online műsorban csütörtökön. Deutsch Tamás közölte, „Magyar Péterék posztgyurcsányista megoldást alkalmazva, a választások előtt átverik a magyarokat, és a választások után brutális megszorítócsomagot hajtanak végre.”

Deutsch Tamás megjegyezte, a magyar baloldal nem ismeri azt a klasszikus görög mondást, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, mert állandóan bele lépnek, azok a nevek, amelyeket Gyurcsány Ferenc a 2006-os őszödi beszédében említett, ma nagyrészt a Tiszának lelkesen dolgozó szakértők.

„Csak brutális megszorításban tudnak gondolkodni, azok dolgoznak nekik, akik ezt képviselik, hazugsággal, manipulációval, az emberek tudatos átverésével működnek, a választások előtt nagyszerű színekkel festik fel az ég alját, a választások után pedig az embereket megsarcoló intézkedéseket vezetnek be” – hangsúlyozta. Deutsch Tamás szerint ugyanez a struktúrája mindannak, amit Magyar Péterék csinálnak.

„Mi, a magyarok közössége, nem fogjuk megengedni, hogy kommunista, posztkommunista vagy progresszív, lelkes brüsszelita, Magyarországot újra a brüsszeli együttműködésbe visszarángató alakok, még egyszer ezt velünk megcsinálják”

– fogalmazott.

„Nem biztos, hogy mi közösen mindig a legtökéletesebb döntéseket hozzuk, de a saját döntéseinket hozzuk, és ezek az alakok ezt akarják ellehetetleníteni, és a maguk ideológiai vakságuktól, előfeltevéseiktől vezettetve ezt a megszorítási politikát képviselik” – mondta.

„Posztgyurcsányista megoldások”

Deutsch Tamás közölte,

Magyar Péterék posztgyurcsányista megoldást alkalmazva, a választások előtt átverik a magyarokat, és a választások után brutális megszorítócsomagot hajtanak végre társaságiadó-emeléssel, nyugdíjak megadóztatásával, az egészségügy és a nyugellátás privatizációjával.

„És hol vannak azok a nyilvánvalóan elkészült és előbb-utóbb bizonyosan így-úgy kiszivárgó anyagok, amelyek az alkotmányos rendszer, az oktatási rendszer átalakításáról, a sokszínűség, az LMBTQ-jogok garantálásról szólnak?” – vetette fel, hozzáfűzve, lesznek itt még mellbevágó információk.

Az európai parlamenti képviselő arról, hogy a Tisza Párt jelöltjeire nyilatkozatstop érvényes, azt mondta, nem vonulhatnak el a nyilvánosság elől, nem titkolózhatnak tovább, nyílt vitára, az elképzeléseiknek a választópolgárok elé tárására épülő választási kampánynak kell lennie. Azok a jelöltek, akik ezt nem vállalják, nem alkalmasak rá, hogy az Országgyűlés tagjai legyenek – közölte.

Az Európai Bizottság Ukrajna pártján áll

Deutsch Tamás a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadásról azt mondta, az Európai Bizottságnak az uniós szabályok alapján a rendelkezésre álló diplomáciai eszközökkel a leghatározottabban fel kellene lépnie az elkövetők ellen, mert az ilyen cselekmények az uniós tag Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát érintik. „A bizottság azonban Ukrajna pártján áll, amely bár tagjelölt, katonai támadást indít azon közösség több országának energiabiztonsága ellen, ahova tartozni akar” – fogalmazott.

Úgy vélte, ugyanez a helyzet az ukrán mezőgazdasági dömpinggel is, nem megvédi az unió az agrártermelőit, tagországait, hanem ukránpárti intézményként „furkósbottal veri” a lengyel, a cseh, a szlovák ás a magyar kormány fejét, és a bizottság elnöke, Ursula von der Leyen azt mondja, hogy jövünk ahhoz, hogy védintézkedéseket alkalmazzunk az agrárgazdaságunkat és az élelmiszer-biztonságunkat fenyegető agrártermék-dömpinggel szemben.

„Az, hogy fordítva ülnek a lovon, enyhe kifejezés, nem Európai Bizottságként, hanem Ukrajna-bizottságként működik jelen pillanatban a brüsszeli bürokrácia”

– jelentette ki.

Brüsszel a korrupció fővárosa

A képviselő az Európai Unió egyes volt tisztségviselőit érintő korrupciós ügyekre úgy reagált, hogy „lassan már nincs olyan volt uniós biztos, aki ne lenne letartóztatásban, vagy ne folyna ellene büntetőeljárás súlyos korrupciós ügyekben”.

„Ezek az alakok évekig osztották az észt nekünk, magyaroknak, csuklóztattak minket, zavartak el a nénikénbe arra hivatkozva, hogy mi nem értjük, mi is a jogállamiság, mik az európai értékek, aztán kiderül róluk, nettó bűnözők. A legsúlyosabb korrupciós ügyekben érintettek, kiderül róluk, hogy a politikai hatalmi pozíció egyedül abból a szempontból számított náluk, hogyan tudja szolgálni a személyes meggazdagodásukat” – hangsúlyozta.

Deutsch Tamás hangot adott azon véleményének is, hogy bár az Európai Uniónak robusztus korrupcióellenes intézményrendszere van, de ezen szervezetek

„a működésük székhelyén farkasvakságban szenvednek, nem képesek észrevenni, hogy Brüsszel a korrupció fővárosa, és az a helyzet, hogy ezek nem a korrupció feltárásában, érdekében működő szervezetek, hanem politikai rendőrségi funkciót betöltő uniós szervezetek. Az a dolguk, hogy zsarolják, támadják a nemzeti érdekeiket képviselő »rebellis« tagállami kormányokat”.

Megfogalmazása szerint, meg van győződve arról, hogy a magyarok döntő többsége továbbra is azt gondolja, 1990-ben a szabadság, a függetlenség kivívása azt a lehetőséget hozta el, hogy „a saját érdekeink szerint intézzük az ügyeinket, az európai együttműködés is ennek a terepe”.

„Nem vagyunk hajlandóak a nemzeti szabadságunk, szuverenitásunk egy szikrájáról sem lemondani, a magunk útján járunk és láthatóan ez váltja ki Brüsszel haragját”

– mondta.

Hangsúlyozta, hogy a papíron a korrupció feltárására hivatott, valójában a korrupciós ügyeket észre sem vevő szervezetek az ilyen „rebellis” tagállamokat, azok polgárait támadják. „Ezt az európai működést szeretnénk mi, patrióták, mi, magyarok megváltoztatni” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)