Orbán Viktor: Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa

„Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké” – jelentette ki Orbán Viktor abban a posztban, amely szerint összetalálkozott Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármesterrel. A kormányfő leszögezte: „ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van!”

A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött szerdai videó tanúsága szerint Orbán Viktor Baranyi Krisztinával, Budapest IX. kerületének ellenzéki polgármesterével találkozott. A ferencvárosi kerületvezető tárgyalást szorgalmazott a kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester között.

Orbán Viktor biztosította Baranyi Krisztinát arról, hogy a Nemzet Fővárosaként tekint Budapestre és elmondta, hogy azt senkitől sem akarják visszaszerezni, mert – mint a kormányfő fogalmazott – „a miénk”. Az ellenzéki politikusnak arra a felvetésére, hogy szerinte a kormány háborúzik a fővárossal, a miniszterelnök azt mondta:

„mi nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk.”

„Nincs háború, békesség van” – hangsúlyozta Orbán Viktor és biztosította a polgármestert arról, hogy ha nehézségeik adódnak és esetleg nem tudják kifizetni az önkormányzati dolgozók bérét, akkor azt a kormány ki fogja helyettük fizetni.

Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké. Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük. Békesség van! Közzétette: Orbán Viktor – 2025. december 3., szerda

Mint ismert a Fővárosi Közgyűlés a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén elfogadott határozatában arra szólították fel a kormányt, hogy az folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában.

Azt azonban nem mondták ki az ülésen, hogy Budapesten már most előállt volna a csőd, a fizetésképtelenség helyzete – holott a kormány korábban ehhez kötötte a segítségnyújtást. A közgyűlést követően egy demonstrációra is sor került Orbán Viktor hivatala, a Karmelita kolostor előtt, ahol Karácsony Gergely a közszolgáltatások leállítását helyezte kilátásba.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)