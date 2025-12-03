Külföldi minták alapján dolgozik a Tisza Párt a XXI. Század Intézet elemzése szerint

Európában a nemzeti-szuverenista erők megerősödése következtében több országban is külföldi beavatkozásokkal, felforgató tevékenységek sorozatával igyekeznek megdönteni a kormányokat – fogalmazott legújabb elemzésében a XXI. Század Intézet az MTI-hez szerdán eljuttatott elemzésében.

„Virágkorukat élik a »színes forradalomra« irányuló törekvések” – fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint ezen megmozdulások általában egyes államok, külföldi szervezetek vagy NGO-k által támogatott, hatalomra törő politikusok és „civil” szervezetek által életre hívott tüntetések formájában mutatkoznak meg, amelyek a civil társadalom vagy a diákság bevonásával igyekeznek elérni céljaikat. Hangsúlyozták: az Európai Unió következetesen támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek saját értékrendjével és ideológiai irányultságával összhangban állnak.

Kifejtették: az egyes kormányok körüli egyensúlyi helyzetet többek között Szerbiában, Szlovákiában, Bulgáriában és Lengyelországban igyekeznek megbontani, de Magyarországon sem újkeletű a külföldi segítséggel kormányváltásra törekvő erők jelenléte.

„Számos alkalommal volt példa arra, hogy ellenzéki pártok (Demokratikus Koalíció, Momentum, Párbeszéd) a civil szféra, az egyetemi hallgatók vagy a diákság bevonásával külföldi ügyek tematizálása mentén igyekeztek olyan tüntetéseket szervezni (például az CEU melletti megmozdulások vagy a tanártüntetések), amelyek mögött gyakran a Soros Györgyhöz kötődő Nyílt Társadalom Alapítványok állt, ezzel egyértelműen kijelölve a tüntetések irányvonalát”

– olvasható az elemzésben, amely szerint manapság leginkább a Tisza Párt gyakorolja a kormányellenes megmozdulásokat például a nemzeti menet keretei között, amellyel a baloldali, kormányellenes szavazótábort egyesíti.

A XXI. Század Intézet kitért arra is, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője, többször is közvetlen pártfogásáról biztosította Magyar Pétert, aki ennek megfelelően képviseli az Európai Unió ideológiáját és a belpolitikában is igyekszik érvényesíteni az EPP által támogatott irányvonalat. Rámutattak továbbá, hogy az Európai Néppárt orientációja balra tolódott, erre bizonyíték, hogy koalícióra lépett a baloldali frakciókkal olyan témák kapcsán, mint Ukrajna támogatása, Oroszország elleni szankciók kivetése, Lengyelországgal és Magyarországgal szembeni jogállamisági jelentések kiadása és az ehhez kapcsolódó források visszatartása.

Az Európai Unió politikusai minden alkalmat megragadnak a magyar kormány elleni fellépésre, ezt jól szemlélteti a kormányellenes tüntetésekbe való beavatkozásuk is – hangsúlyozta az intézet, amely jelezte: a Tisza Párt politikusai több szállal is kötődnek a globális-liberális elit hálózatához.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)