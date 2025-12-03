Ellenpont: Ukrán milliárdosokkal üzletel Ruszin Zsolt – Ruszin-Szendi Romulusz vitte a Tisza Pártba

Több ukrán hátterű vállalkozásnak is dolgozik Ruszin-Szendi Romulusz unokatestvére, Ruszin Zsolt, aki maga is megjelent a Tisza Párt környékén. Többek között egy hozzá köthető cég végzi az egyik legnagyobb ukrán kötődésű magyarországi társaságnak, az évi többmilliárdos forgalmat lebonyolító Kivi Smart Purchasing Kft.-nek a könyvvizsgálatát. Ruszin Zsolt kapcsolatban áll gazdag ukrán üzletemberekkel, így papíron az ukrán ingatlanfejlesztő óriás, az Internal Group magyar leányvállalatait igazgató Volodimir Jurkinnal is. Az Ellenpont cikke szerint mindez jól mutatja, hogy a Ruszin családnak nemcsak politikai, hanem üzleti vonalon is erős ukrán összeköttetései vannak.

Az Ellenpont újabb erős kapcsolatot talált a Tisza hátországa és az ukrán üzleti körök között. A portál azt írta: az eddig is közismert volt, hogy a baloldali pártnak nagyon jó összeköttetései vannak a kijevi elittel, ebben pedig a cikk szerint kulcsszereplő Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter katonai tanácsadója, aki még vezérkari főnökként érintkezett a kijevi vezetéssel. Ezeket az ismeretségeket most a Tiszában kamatoztatja, rajta keresztül érkeznek a fontos ukrán kapcsolatok az ellenzéki párt környékére.

Az Ellenpont a cikkben arról írt, hogy a politikus unokatestvére, Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, a hazai adószakmai közeg befolyásos szereplője, aki több évtizednyi szakmai karrier után politikai vizekre evezett. A portál információi szerint a vállalkozó-könyvelő év eleje óta részt vesz a Tisza háttérmunkájában, leginkább üzleti vonalon mozog.

Kapcsolódó tartalom Baloldali politikustól kartellező vállalkozón keresztül Soros emberéig sok mindenki felkerült a Tisza országgyűlési jelöltjeinek listájára Újabb összefüggésre figyelt fel az Ellenpont.

Az Ellenpont arra hívta fel a figyelmet, hogy

egy kiterjedt pénzügyi szolgáltatásokat kínáló cég, a FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft., amelynek Ruszin Zsolt az igazgatója, ügyfelei között több ukrán hátterű vállalkozás és üzletember is található.

Az oknyomozó portál szerint Ruszinék tavaly április óta végzik a Szabadság téren székelő Kivi Smart Purchasing Kft. könyvvizsgálatát. Az Ellenpont információi szerint az elektromos háztartási termékeket árusító cégnek az elmúlt öt évben átlagosan évi hét és fél milliárd forintnyi bevétele volt és a vállalkozásnak erőteljes ukrán háttere van: az ügyvezető egy Kijevben élő üzletember, Kirilo Kilko; a tulajdonos egy Ukrajnában bejegyzett cég, a Kiviszmart Kft., a kézbesítési megbízott pedig egy szintén ukrán vállalkozó, Volodimir Jurkin, aki az Intergal Development Kft. ügyvezetője, valamint az Intergal Invest Zrt. vezérigazgatója. Ezek a cégek Ukrajna egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cégcsoportjának, az Intergal Groupnak a leányvállalatai.

Az Ellenpont azt is kiderítette, hogy a lakóparkok építésével, majd továbbértékesítésével foglalkozó, Volodimir Jurkin vezetése alatt álló cég eddigi legnagyobb projektje az Angyalföldön felépített, rangos szakmai elismerésben részesült Waterside Residence, anyacégük pedig a háború sújtotta Kijevben jelenleg is számos lakóparkot épít.

A portál a cikkben arról is írt, hogy a Ruszin Zsolt könyvvizsgáló cégével kapcsolatban álló ukrán televíziófejlesztő és -gyártó vállalat Ukrajna mellett Kínában is kiépített egy fejlesztési részleget, és termékeiket évek óta a globális piacon értékesítik.

Ruszin Zsolték egy másik ukrán érintettségű vállalattal, a Radiy Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel is szoros kapcsolatban állnak.

A cégadatbázis szerint a Radiy és ügyvezetőjének kézbesítési megbízottja a FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft, azaz a tiszás háttérember veszi át a hivatalos iratokat a nevükben

– olvasható az Ellenpont beszámolójában, amelyben arról is írtak, hogy a Radiy tulajdonosa egy kropivnickiji címre bejegyzett ukrán cég, vezetője pedig az ugyanebben az ukrán városban élő Baranova Olena.

A portál a cikkben arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a cég tavaly közel 58 milliós forgalmat bonyolított le és több mint 24milliónyi profitra tett szert.

Az Ellenpont úgy tudja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz ezzel a kapcsolati háttérrel rendelkező unokatestvére gazdasági és adóügyi kérdésekben a tanácsaival segíti a Tisza pártot.

Az oknyomozó portál – a cikk szerint – azért figyelt fel Ruszin Zsoltra, mert a Facebook-on egy hozzászólásban arra célozgatott, hogy ő vette rá Fekete-Győr Andrást a Momentum visszaléptetésére.

„Már korábban megkértem Andrást, hogy lépjen. Végre megtette. Ezúton is köszönöm neki” – idézte az Ellenpont Ruszin Zsolt azon kommentjét, mellyel arra reagált, hogy Fekete-Győr András a 2026-os országgyűlési választástól való távolmaradásra kérte pártja vezetését.

A tiszás háttérember egyébként egy terjengős közleményben reagált az Ellenpont korábbi cikkére, amelyben nem tagadta, hogy a Momentum lenullázásáról egyeztetett a korábbi pártelnökkel, ahogy azt az értesülést sem, hogy kívülről segíti Magyar Péteréket – áll az oknyomozó portál cikkében.

Kiemelt kép: Ruszin Zsolt (Forrás: Facebook)