Menczer Tamás az Igazság órájában: a magyarok nem akarnak kormányváltást

„A magyarok nem akarnak kormányváltást, ott vannak a Fidesz mögött” – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden az Igazság órája című online műsorban. Mint Menczer Tamás fogalmazott, az emberek látják, hogy a Tisza Párt, a jelöltjei és a programja is túl baloldali, túl brüsszeli. A magyarok az országot nem akarják ilyen veszélyes emberek kezébe adni.

Menczer Tamás a közelmúltban megjelent közvélemény-kutatási adatokat elemezve azt mondta, még a baloldalnak kedvező kutatócégek is olyan eredményeket közölnek, amelyekből az látszik, a Fidesz megy fölfelé a Tisza pedig megtorpant.

„A Tisza lebukott, minden kiderült”, kint van a hatszáz oldalas megszorítócsomag a Tisza-adóról: a nyugdíjadóról, az áfa-emelésről, a társasági adó emeléséről. Ezt pedig az emberek elutasítják”

„Ha a Medián nyilvánvalóan nem a valóságot mutató mérései alapján néhány hónap alatt jelentős mértékben csökkent a kormányváltásra számítók aránya, akkor mi lehet a valóság?”– tette fel a kérdést a politikus.

Az emberek látják, hogy a Tisza Párt, a jelöltjei és a programja is túl baloldali, túl brüsszeli. „A magyarok az országot nem akarják ilyen veszélyes emberek kezébe adni”– fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató kifejtette, a Tisza Párt egy „brüsszeli projekt”. Szerinte két éven keresztül kellene fenntartani azt az állapotot, hogy nem mondanak semmit adópolitikáról, bevándorlásról, „de jóformán minden héten lebuknak.”

A politikus szerint mindenki látja, hogy Orbán Viktor Washingtonba ment, kitárgyalta a szankciómentességet. Utána elutazott Moszkvába, ott pedig elérte, hogy a szankciómentességhez legyen kőolaj és földgáz is. „Ezért tudjuk megvédeni a rezsicsökkentést”, és „ezért nem kap minden magyar ajándékba karácsonyra háromszoros rezsiszámlát és ezer forintos benzint” – közölte.

Korábban a belpolitikára nem volt jellemző az az agresszív stílus, amit Magyar Péter behozott

Menczer Tamás úgy fogalmazott, a közbeszédben megjelent agressziót, stílust Magyar Péter hozta be a magyar belpolitikába, ilyen korábban nem volt. A kommunikációs igazgató azt mondta, nem azért szavaznak az emberek minden választáson Orbán Viktorra és a Fideszre, mert buták és tájékozatlanok, hanem éppen ellenkezőleg, mert tájékozottak.

„Az emberek látják, hogy mit akarnak a tiszások, és tudják, mit jelent az Orbán-kormány: békét, biztonságot, a magyar érdek, a családok védelmét, és azt, hogy a pénz maradjon a magyar embereknél és ne menjen Ukrajnába. Ezzel szemben áll a tiszás szakértők által aláírt megszorítócsomag, amely minden pénzt elvenne a családoktól és a vállalkozásoktól ”

A Tisza százezreket, milliókat vonna el a magyar emberektől

A műsorban elhangzott, hogy a kiszivárgott tervezet szerint a Tisza Párt a személyi jövedelemadót 15 százalékról 22-33 százalékra emelné. „Éves szinten minden embertől százezreket, nagyobb jövedelemnél milliókat vonnának el. A 20 százalékos nyugdíjadó bevezetése az átlagnyugdíj esetén havonta 50 ezer, évente 600 ezer forintot jelentene. A vállalkozások belerokkanának a 9 százalékos társasági adó megduplázásába” – sorolta a kommunikációs igazgató.

„Végül a Tisza által bevezetett vagyonadót is mindenkinek fizetnie kellene, amellett, hogy bürokratikus vegzálásoknak vetnék alá az embereket” – mondta, megemlítve a kutya- és macskaadót, az egészségügy privatizációját, a szolgáltatások elvételét.

Menczer Tamás rámutatott, a választáson arról kell dönteni, hogy a magyar emberek ezt a brüsszeli utat akarják, vagy az Otthon Starttal, a családi adókedvezménnyel, az édesanyák és a fiatalok adómentességével, a 13. és 14. havi nyugdíjjal, az egymillió plusz munkahellyel jellemzett utat, amely az Orbán Viktorhoz és a kormányhoz fűződő magyar szuverén út.

„A politikus kitért arra is, Magyarország érdeke, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Orbán Viktor messze az ország méretein felül megtesz ezért mindent”

„A magyar miniszterelnök Európában szinte az egyetlen, aki azt az álláspontot képviseli, hogy a békéhez tárgyalásokra van szükség, mert ez a magyar érdek” – hangoztatta a politikus. „Ha a brüsszeliek nem gátolnák Trumpot, már régen béke lenne” – mondta a kommunikációs igazgató. Szavai szerint jó lenne, ha ott is békepárti többség lenne, ha ott is követnék Orbán Viktort.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)