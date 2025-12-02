Már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - jelentette be Hidvéghi Balázs

„Brüsszel bábjai” adót akarnak emelni, a Tisza 1300 milliárdos lakossági megszorítást és 3700 milliárdos vállalkozási adóbeszedést készített elő, a brutális adóemelést senki sem úszná meg – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. Hidvéghi Balázs azt mondta: azért is hosszabbították meg a konzultáció határidejét, mert különösen fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, és tiltakozzanak az adóemelések ellen.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán jelentette be, hogy amióta nyilvánosságra került a Tisza Párt megszorítócsomagja, folyamatosan nő azok száma, akik részt vesznek a nemzeti konzultációban, és tiltakoznak a baloldali adóemelési tervek ellen.

Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint már több mint másfél millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a kitöltésre már csak néhány nap maradt.

Az államtitkár a videóban arról beszélt, hogy a nemzeti konzultációt épp azért indították el, hogy „egyértelműen tiltakozzunk Brüsszel és hazai bábjai adóemelési tervei ellen”.

„Tiltakozzunk az ellen, hogy több pénzt szedjenek be a magyar családoktól, a vállalkozásoktól és a nyugdíjasoktól, csak azért, hogy aztán a pénzt Ukrajnára és a háborúra költsék”

– hangoztatta a kormánypárti politikus, hozzáfűzve, hogy a Tisza Párttól kiszivárgott brutális adóemelési csomag bizonyítja, hogy pontosan erre készül a baloldal.

„Brüsszel bábjai” adót akarnak emelni, a Tisza 1300 milliárdos lakossági megszorítást és 3700 milliárdos vállalkozási adóbeszedést készített elő, brutális adóemelést terveznek minden dolgozónak, minden gyermekes családnak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak és még az autósoknak is – sorolta az államtitkár, aki szerint „senki sem úszná meg”.

Hidvéghi Balázs elmondta: azért is hosszabbították meg a konzultáció határidejét december 7-ig, most vasárnap estig, mert különösen fontos, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, és tiltakozzanak az adóemelések ellen.

Egyre többen tiltakoznak az adóemelési tervek ellen: már 1,5 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációt. Már csak néhány nap maradt a kitöltésre! Az íveket december 7-ig lehet visszaküldeni. Közzétette: Magyarország Kormánya – 2025. december 2., kedd

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)