Magyar Péter vitába keveredett, miután a HVG elismerte Orbán Viktor külpolitikai érdemeit

Több ponton kritizálta Magyar Pétert és a Tisza Párt elmúlt hetekben mutatott teljesítményét egy elemzésben a hvg.hu fizetős melléklete, a Hvg360. A cikk szerzője már a címben egyértelművé tette, hogy „A novembert Orbán nyerte a kockázatminimalizálásra törekvő Magyarral szemben”, ami nem nyerte el a Tisza Párt elnökének tetszését. Magyar Péter a Facebookon kritizálta a cikk szerzőjét – pedig egy olyan újságíróról van szó, aki több alkalommal is közölt olyan nagyinterjúkat a Tisza Párt elnökével, amelyek meglehetősen pozitív fényben láttatták őt.

Magyar Péter röviddel azután reagált a cikkre, hogy az írást közzétették a hvg.hu Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke kommentben azt írta, hogy „ez a cikk mehet az Origóra és az Indexre”. Ezután vitába szállt a szerzővel, aki megkérdezte Magyartól, hogy olvasta-e a teljes cikket.

A pártelnök válaszában azt sérelmezte, hogy szerinte a HVG újságírója nem tekinti köztiszteletben álló személyeknek a Tisza képviselőjelöltjeit. A a Hvg360 írása felidézte a politikai napirendet meghatározó legfontosabb novemberi eseményeket, azzal kezdve, hogy „az elmúlt hónap Orbán számára indult jól, nemcsak fogadta Donald Trump amerikai elnök, hanem komoly sikereket is tudott elérni, az amerikai szankciók alóli mentesség, a nukleárisfűtőanyag- és gázszállítás kapcsán pedig jelentősen lazított az orosz függőségen”. Az elemzés hasonló politikai győzelemnek nevezi a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélését is – foglalta össze a Magyar Nemzet.

Mint írták, a szerző ezután levonta a következtetést:

„Kétségtelen, a modern magyar történelemben nem volt ilyen nemzetközi befolyással rendelkező magyar politikus, mint Orbán Viktor.”

A cikk szerzője emellett arról is írt, hogy a Tisza Pártnak nem sikerült átvennie a kezdeményezést a jelöltállítási folyamatával. Szerintük sem igaz, ami a Tisza választási műsorában elhangzott, hogy „a one man show most 106 fős show-vá vált”.

Még a három órán tartó műsorban Magyar Péter mellett helyet foglaló alelnökök sem voltak képesek a pártvezető mellett észrevetetni magukat, emlékezetes megszólalásokat produkálni, nemhogy a megválasztott jelöltek. Akkor számíthatnánk egy új, elsöprő erejű kampányra, ha a választókerületek egy részében sikerült volna olyan köztiszteletnek örvendő, helyben széles körben ismert jelölteket találni, mint Nyíregyházán Gajdos Lászlót, aki valóban egy élet munkáját kockáztatta a politikai változásért – írta a Magyar Nemzet szerint a HVG online kiadása, hozzátéve: az ilyen példák valószínűleg mozgósító hatással bírnak, ám egy fecske nem csinál nyarat.

Magyar Péterről többször is pozitív írást jelentetett meg a mostani cikk szerzője, de így sem úszta meg a kritikát

A mostani cikket egyébként Hamvay Péter jegyezte, aki például már tavaly májusban is nagyinterjút közölt Magyar Péterrel (ezt még csak társszerzőként jegyezte), majd decemberben is közölt egy portréinterjút a Tisza Párt elnökével.

Bár az is igaz, hogy nem ez volt az első vitája Magyar Péterrel.

Az újságírónak már a nyáron is akadt vitája a Tisza Párt elnökével, amiről a Mandiner írt akkor. Korábban pedig az idei Partizán-interjúról mondott negatív kritikát a HVG szerzője.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)