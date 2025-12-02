Februárban már átadhatják a Budapest-Belgrád vasútvonalat – Lázár János bizakodó

A Budapest-Belgrád-vasútvonalat február 20-án átadhatják – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamenti gazdasági bizottsági meghallgatásán.

A Szabadka-Belgrád-vonalat Szerbiában már átadták. Lázár János a gazdasági bizottsági ülésen – az éves miniszteri meghallgatásán – a kínai hitelszerződés részleteit firtató kérdésekre nem tudott válaszolni, mondván: azok üzleti titkot képeznek, amiket csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha abba beleegyeznek a felek.

A miniszter hangsúlyozta: „Én ezeket a szerződéseket nem tudom nyilvánosságra hozni, ez a kínaiak pénze és az európai adófizetők pénze.” Hozzátette: „Semmi titkos vagy politikai megállapodás nincs a szerződésekben. Olyan kamatszámok vannak benne, amin meglepődnének”, és megjegyezte azt is, hogy „ha a kínaiak azt mondják, hogy nyilvánosságra hozhatjuk, én semmi akadályát nem látom””.

„Minden fővállalkozót elszámoltatunk”

„Minden fővállalkozót elszámoltatunk: az alvállalkozók befejezett munkája nem maradhat kifizetetlenül!” – posztolta még hétfőn a Facebook-oldalán a miniszter.

Most a gazdasági bizottsági meghallgatásán Lázár János megerősítette: általános vizsgálatot rendelt el, az összes állami beruházás alvállalkozói szerződését átvizsgálják.

„Minden pontja hozzáférhető legyen számunkra, ami az alvállalkozói részt illeti” – emelte ki, hangsúlyozva: nemcsak azt a szerződést fogják megismerni, amit ők kötöttek a vállalkozóval, hanem azokat is, amiket a fővállalkozó az alvállalkozóval vagy a „sub-alvállalkozókkal” köt [tehát kvázi al-alvállalkozókkal – a szerk.]. Ennek az a lényege, „hogy minden adat, szám” a tárca számára hozzáférhető kell, legyen.

„Aki ezt nem vállalja, az nem kell, hogy az államnak dolgozzon” – figyelmeztetett Lázár János.

A harmadik legjobb közbeszerzési rendszerünk van

A miniszter arról is beszámolt: egy uniós jelentés szerint Magyarország a harmadik legjobb közbeszerzési rendszert üzemelteti az Európai Unióban.

A magyarénál rosszabb a német, a francia a cseh, de az osztrák rendszer is – mondta el Lázár János.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter sajtótájékoztatót tart a hivatalában Közlekedésinfo címmel 2025. január 8-án. MTI/Illyés Tibor.