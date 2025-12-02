A Tisza-tervvel eltűnne a magyar emberek nyugdíjbiztonsága, pénzügyi csoportokhoz kerülne a nyugdíjvagyon – jelentette ki Zsigó Róbert

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán reagált a Tisza Párt nyilvánosság elé került adótervének nyugdíjasokat érintő részeire. Zsigó Róbert szerint a tervvel eltűnne a magyar emberek nyugdíjbiztonsága, a nyugdíjvagyon pénzügyi csoportokhoz kerülne, és a nyugdíjadó egy átlagnyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene.

Zsigó Róbert keddi, a Facebook-oldalára feltöltött videójában felelevenítette, hogy az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza Párt csomagja, és úgy fogalmazott:

„Nem csoda, hogy ezt is el akarták titkolni a választásokig.”

A KIM parlamenti államtitkára szerint pontosan tudják: „Ha az emberek ezt megismerik, ők buknak.”

A tervük minden dolgozót és minden nyugdíjast érint, és közvetlen veszélyt jelent – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, hogy a Tisza Párt a mai és a jövőbeni nyugdíjasokat is meg akarja adóztatni, emellett pedig megszüntetné az állami nyugdíjellátást.

A kormánypárti politikus szerint

a Tisza teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat, ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek, ezzel pedig – folytatta az államtitkár – a nyugdíjvagyon magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz kerülne át.

„Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy ezt azért teszik, mert „Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok ezt várják el tőlük, és a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt az emberektől”.

Zsigó Róbert szerint ennek egyrészt az lenne a következménye, hogy többet vonnának le a fizetésekből, a kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt már az első naptól 12,5–17 százalékos elvonást jelentene, emellett az intézkedés teljes bizonytalanságot hozna, mivel – mint az államtitkár fogalmazott –

az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek.

Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak, és semmilyen garancia sincs arra, hogy ki, mennyit kapna nyugdíjként – mondta az államtitkár, aki egyben arra figyelmeztetett, hogy ha ez a terv megvalósul, akkor

eltűnik a magyar emberek nyugdíjbiztonsága, évtizedek munkája után mindenki a tőzsde és a magánpénztárak kénye-kedvétől függne.

Zsigó Róbert szerint a Tisza Párt előkészítette a nyugdíjak megadóztatását is:

20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra is, ez pedig egy átlagnyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene.

Az államtitkár a Tisza-csomagot egy olyan kemény baloldali megszorításnak nevezte, amellyel többet vesznek el a dolgozóktól, kevesebbet hagynak a nyugdíjasoknak, és cserébe semmilyen biztonságot nem adnak.

„Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat, ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon!” – hangoztatta videójában Zsigó Róbert.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)