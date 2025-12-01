A közszolgáltatások leállításával fenyegetőzött Karácsony Gergely, miközben tüntetők vonultak Orbán Viktor hivatala elé

A Fővárosi Közgyűlés felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában – ezt tartalmazza az a határozat, amelyet a közgyűlésnek a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában tartott hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a testület. Azt azonban nem mondták ki az ülésen, hogy Budapesten már most előállt volna a csőd, a fizetésképtelenség helyzete – holott a kormány korábban ehhez kötötte a segítségnyújtást. A közgyűlést követően egy demonstrációra is sor került Orbán Viktor hivatala, a Karmelita kolostor előtt, ahol Karácsony Gergely a közszolgáltatások leállítását helyezte kilátásba.

Hétfőn ült össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése, azt követően, hogy az előző héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: a kormány kisegíti a fővárost, de csak akkor, ha a Közgyűlés hivatalosan sis kimondta, hogy Budapest csődbe ment. Az ügy részleteit ebben a cikkben foglaltuk össze korábban.

Az MTI szerint a hétfő esti ülésen a végső határozati javaslatot – amelyben a főpolgármesterrel való tárgyalásra szólították fel a kormányt –

a közgyűlés 12 képviselője támogatta. A Fidesz frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig – azzal az indoklással, hogy nem kívánnak statisztálni a kormány politikai cirkuszához – nem vettek részt az ülésen.

A Fidesz frakció módosító javaslatában az szerepelt, hogy a közgyűlés mondja ki a fizetésképtelenséget, ám ezt a közgyűlés többsége nem támogatta. Ugyanakkor a Podmaniczky Mozgalom módosító javaslatát elfogadta a közgyűlés, amely azt rögzíti, hogy a közgyűlés kizárja a főváros tulajdonában álló gazdasági társaságok államosítását.

Ezek hangzottak el az ülésen

Az előterjesztést jegyző Karácsony Gergely az ülésen felidézte, hogy a bírósági határozatok szerint törvénytelen a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módja és a fővárost érintő elvonások ellentétesek az alaptörvénnyel. Továbbá az Állami Számvevőszék is megállapította, hogy a főváros nem tudja ellátni a kötelező közszolgáltatásokat abban az esetben, ha eleget tesz az állami elvonásoknak – emlékeztetett. Ennek ellenére a főváros és a kormányzat között elakadtak a tárgyalások, és ha nem folytatódnak, Budapest abba a helyzetbe kerülhet, hogy januártól nem tud bért fizetni a közszolgáltatást ellátó cégek 27 ezer dolgozójának – jelentette ki.

Hozzátette: a kormány azzal, hogy a fizetésképtelenség kimondását kéri, vállalhatatlan feltételeket fogalmazott meg, ugyanis a város nincs fizetésképtelen helyzetben, és semmilyen módon nem tudja támogatni, hogy „letérdeljenek és kezet csókoljanak” azért a pénzért, ami a törvények szerint járna nekik. Most az a dolguk hogy szaván fogják a kormányt, miután deklarálta: nem fordulhat elő az a helyzet, hogy a főváros működésképtelenné válik – mondta a főpolgármester.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-frakció vezetője szerint a főpolgármester politikai színpadként tekint a főváros helyzetére és az a szándéka, hogy elhárítsa magáról a felelősséget az elmúlt hat év rossz gazdálkodásáért. Tarlós István korábbi főpolgármester 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítással adta át a várost Karácsony Gergelynek, ma pedig 170 milliárd forint a város adóssága, miközben az iparűzési-adó bevétel a duplájára emelkedett – hangsúlyozta.

Mint mondta, a főváros, ahelyett, hogy a közszolgáltatások működtetésére koncentrált volna, 51 milliárd forintot elköltött a Rákosrendezőre, közbeszerzési szabálytalanságok miatt több mint egymilliárd forint bírságot kellett kifizetnie, és 900 millió forint ment el jutalmakra, prémiumra és béren kívüli juttatásokra, továbbá tízmilliók folytak el a Budapest Brand finanszírozására. Eközben a kormány több mint 770 milliárd forintot költ el a fővárosban, a többi között a déli körvasút megvalósítására, a HÉV fejlesztésére, új villamosok beszerzésére és az Egészséges Budapest Program keretében – hangsúlyozta a politikus. Szentkirályi Alexandra kifogásolta, hogy a Tisza Párt képviselői távol maradtak az üléstől, miközben igent mondtak Rákosrendező megvásárlására és a „törvénytelen csődköltségvetés ”elfogadására. Vagyis azt csinálják, amit országosan, sunyin elbújnak és nem vállalják a felelősséget – fogalmazott.

Déri Tibor (DK) ugyancsak a Tisza Párt magatartását kifogásolva azt mondta, hogy a távolmaradás nem bátorság, hanem felelőtlenség a főváros 27 ezer dolgozójával és 1,7 millió lakosával szemben.

Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója a Fidesz frakcióvezetőjének figyelmét hívta fel arra, hogy a főváros jelenlegi adósságából egy fillért sem vett fel a jelenlegi vezetés, mert a kormány ezt nem engedte. Hangsúlyozta, hogy amennyiben nem változik a finanszírozás, a főváros mínusz 33 milliárd forinttal kezdi meg a 2026-os évet, ami azt jelenti, hogy nem tudja visszafizetni a 40 milliárd forintos folyószámlahitelt. Ha pedig ez történik – folytatta –, akkor egyrészt megsértik a gazdasági stabilitási törvényt, másrészt nem lesz folyószámlahitele a városnak, így nem tudják finanszírozni a közszolgáltatások működtetését. Ugyanis az iparűzésiadó-bevételek csak márciusban érkeznek – tette hozzá.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy vélekedett, hogy a rendkívüli közgyűlés csak komédia, amire semmi szükség. Emlékeztetett rá, már nyáron javasolták, hogy a város ne fizesse a MOL-nak és a Magyar Villamos Műveknek a számlákat, ami valódi nyomásgyakorlást jelentene, hiszen ebben az esetben a kormány döntésén múlna, hogy leáll-e a főváros közösségi közlekedése.

Tüntetők vonultak Orbán Viktor hivatal elé, Karácsony Gergely a közszolgáltatások leállításával fenyegetőzött

Karácsony Gergely a rendkívüli ülés utánra egy tüntetést is szervezett, amelynek részeként a demonstrálók a miniszterelnök hivatalához, a Karmelita kolostorhoz vonultak, hogy a főpolgármester átadja az ülésen elfogadott határozatot.

Az Index beszámolója szerint este 19.20-ra több száz tüntető gyűlt össze a Clark Ádám téren, néhányan fáklyákkal érkeztek. A tömegben többek közt a „mocskos Fidesz”, az „Orbán, takarodj” és a „hajrá, Budapest” rigmusok csendültek fel.

A menet 20 óra előtt érkezett meg a Karmelita kolostorhoz, ahol egy kordon és egy rendőrsorfal várja a tüntetőket. Karácsony Gergely végül az Index szerint „átadta valakinek” a közgyűlési határozatot [feltételezhetően a hivatal egyik dolgozójának – a szerk.], majd egy színpadon mondott beszédet.

„Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket. Azért vagyunk itt, hogy ezt ne engedjük. A nemzet fővárosa, a csodálatos Budapest nem térdel le” –

– jelentette ki Karácsony Gergely az Index szerint, hozzátéve, megvédik a város szuverenitását, megszerzik a jussukat.

A főpolgármester emellett azt is elmondta:

ha januárban már nem kapnak fizetést a főváros munkavállalói, akkor leáll a város, amibe beleremeg az ország.

A főpolgármester beszéde végén azt mondta, Budapestet eltolták a falig, ezért most a Karmelita faláig jöttek, de ha kell, át is mennek a falon. Majd jelezte, hogy szükség esetén januárban folytatják.

Karácsony beszéde után, este fél 9-kor a tüntetők többsége rögtön elhagyta a Karmelita kolostor előtti területet – tette hozzá az Index.

Latorcai Csaba: a baloldal vitte csődbe a fővárost, Karácsonynak ma a lemondásával kellene sétálgatnia

A fővárost a baloldali vezetés csődbe vitte, Karácsony Gergelynek ma a lemondásával kellene sétálgatnia, a felelősséget vállalnia, nem tüntetgetni és a kormányra mutogatni – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az MTI-vel.

Latorcai Csaba a főpolgármester hétfői tüntetésre szóló felhívására reagálva azt írta, a főváros csődje az élő bizonyíték arra, hogy mit tud a baloldal: úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti. „Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését” – tette hozzá. Tarlós István korábbi városvezető 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak – sorolta az államtitkár.

Latorcai Csaba szerint a főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása. A fővárost a saját vezetői vitték csődbe – írta. Az államtitkár közölte azt is, hogy a kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j) a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a BKV Zrt. kelenföldi buszgarázsában 2025. december 1-jén. MTI/Bruzák Noémi .