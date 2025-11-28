A Tisza Párt előválasztásán feleannyian vettek részt, mint a négy évvel korábbi baloldali előválasztáson, amelynek egy irgalmatlan zakó lett a vége – emlékeztetett Kocsis Máté

Kocsis Máté azt írta, Magyar Péter diadalittasan jelentette be csütörtök este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker.
„Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál”
– fogalmazott a fideszes politikus, hozzátéve, hogy például a híres Tisza Világ applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az a szám valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.
Sebaj, fogadjuk el, amit hallottunk tőle: „Hurrá, 300 000 ember szavazott most a jelöltjeire, végre megmozdult az ország, és ez más mint 4 évvel ezelőtt.”
„Valóban más. Ugyanis négy évvel ezelőtt az ugyanilyen baloldali előválasztás első fordulójában 634 000 ember szavazott, ebből 511 000 személyesen, 123 000 online, a második fordulójában 662 000, ebből 518 000 személyesen, 144 000 online” – közölte Kocsis Máté, rámutatva: tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlik.
„A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni ”
– fűzte hozzá.
„Szóval ismeri már mindenki Magyar Péter becsapós győzelmi jelentéseit, de a szikár tény az, hogy pont feleannyi baloldali embert érdekelt csak a mostani előválasztási színjáték, mint a 2021-es. Nyomjad, Peti! Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét” – írta a frakcióvezető.
