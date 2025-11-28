A Tisza Párt előválasztásán feleannyian vettek részt, mint a négy évvel korábbi baloldali előválasztáson, amelynek egy irgalmatlan zakó lett a vége – emlékeztetett Kocsis Máté

Magyar Péter azokat szereti a legjobban, akik az előző hétig emlékeznek csak vissza – közölte a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken a Facebook-oldalán, rámutatva: a Tisza Párt előválasztásán feleannyian vettek részt, mint a négy évvel korábbi baloldali előválasztáson. Kocsis Máté úgy fogalmazott: annak „végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó” lett.

Kocsis Máté azt írta, Magyar Péter diadalittasan jelentette be csütörtök este, hogy 300 000 ember szavazott az előválasztáson, és ez hatalmas siker.

„Higgyük el most ezt a számot, bár ő mindig sokkal többet mond a valóságnál”

– fogalmazott a fideszes politikus, hozzátéve, hogy például a híres Tisza Világ applikációról is azt állította, hogy 400 ezren töltötték le, majd a teljes kiszivárgás után kiderült, hogy az a szám valójában csak 200 ezer, és azok sem mind a letöltők, hanem más adatbázisok tagjai is benne vannak.

Sebaj, fogadjuk el, amit hallottunk tőle: „Hurrá, 300 000 ember szavazott most a jelöltjeire, végre megmozdult az ország, és ez más mint 4 évvel ezelőtt.”

„Valóban más. Ugyanis négy évvel ezelőtt az ugyanilyen baloldali előválasztás első fordulójában 634 000 ember szavazott, ebből 511 000 személyesen, 123 000 online, a második fordulójában 662 000, ebből 518 000 személyesen, 144 000 online” – közölte Kocsis Máté, rámutatva: tehát legalább kétszer annyian voksoltak, mint a Magyar Péter-félén, pedig az övé már csak online zajlik.

„A négy évvel ezelőtti, kétszer ekkora előválasztásnak lett a végterméke Márki-Zay Péter és egy irgalmatlan zakó, ha esetleg még valaki szeretne rá visszaemlékezni ”

– fűzte hozzá.

„Szóval ismeri már mindenki Magyar Péter becsapós győzelmi jelentéseit, de a szikár tény az, hogy pont feleannyi baloldali embert érdekelt csak a mostani előválasztási színjáték, mint a 2021-es. Nyomjad, Peti! Még 135 nap, és magadat sütöd szénné, nem az almás pitét” – írta a frakcióvezető.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)