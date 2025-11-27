Tisza-gazdasági tervezet – Index: A forrásaink által megnevezett szerzők tagadták érintettségüket, az aláírások feltűnő egyezéseket mutatnak

Az Index által nyilvánosságra hozott, a Tisza Párt számára készült több száz oldalas gazdasági tervezet, amely a portál megfogalmazása szerint egy markáns gazdasági fordulatot készít elő és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben, a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené. A portálon elérhető legfrissebb írás a tanulmányok aláíróival foglalkozik: több forrásuk is megerősítette a szerzők kilétét, akiket sikerült elérniük, de érintettségüket tagadták.

Az Index két, egymástól független forrása szerint maga a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője felelősségi körébe tartozott. Dálnoki Áron az óbudai Tisza-sziget vezetője, a 2024-es önkormányzati választásokon a Tisza négy fővárosi polgármesterjelöltje közül az egyik volt, a XVII. kerületben, 16,99 százalékot ért el.

A portál felidézi, hogy a politikusról a Mandiner készített részletes portrét, amelyben egyebek mellett ez áll:

Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott (…), majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.

A dokumentum több fejezete végén is szerepel egy olyan aláírás, amelyet az Index forrásai Lengyel Lászlóhoz kötöttek.

A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról – emlékeztet cikkében az Index.

Felidézték, hogy a „népszerű baloldali elemző” akkor a Bánó és Bolgár című műsor vendége volt, és egyebek mellett arról beszélt, hogy a választásokat követően szakértő kormányra volna szükség, különösen az első két évben lenne fontos szerinte, hogy komoly közigazgatási tapasztalattal rendelkező kormányfője legyen az országnak. A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly az Mfor podcastjában elismerte, hogy a Pénzügykutató Zrt. különféle programokat ír a Tisza Pártnak:

„Van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót (…), a Kopint-Tárkit megkereste (…), mi ajánlottunk neki jó párat, és mindenki hajlandó vele együtt dolgozni. Hát például a Pénzügykutatóban (…) készül egy gazdasági program, készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program (…), nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. (…) Vannak ilyen munkálatok.”

Az Index elérte Lengyel Lászlót, és megkérdezte tőle, hogy az ő aláírása szerepel-e a szöveggyűjtemény egyes fejezeteinek végén, illetve dolgozott-e a tanulmányok valamelyikén. A közgazdász kijelentette:

„Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”

Az Index forrásaira hivatkozva azt írta: egy másik aláírás nagyon hasonlít Felcsuti Péteréhez.

A cikkben felidézik, hogy az ismert közgazdász, bankár, a Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója az elmúlt napokban is többször megszólalt a magyar gazdaságot érintő kérdésekben, a nagy múltú baloldali napilapban, a Népszavában múlt héten tette közzé Adók és mítoszok című írását, amelyben kritikusan elemzi a jelenlegi adózási rendszert. Felcsuti azóta A nagy hazugság címet viselő podcastban is beszélt erről.

Az Index azt írta: mivel szavai több ponton összecsengenek a tanulmánygyűjteményben szereplő egyes tervekkel, megkérdezték Felcsuti Pétert is, aki azt mondta, hogy

„a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt”.

A portál szerint összességében megállapítható, hogy

bár a forrásaik által megnevezett szerzők tagadták érintettségüket, az aláírások feltűnő egyezéseket mutatnak.

Az Index cikkében a kérdéses dokumentumok is elérhetők.

Az Index arról is beszámolt, hogy a 2025. november 26-án megjelent cikküket követően a szerző súlyos, személyeskedő és fenyegető üzeneteket kapott, emberi méltóságában sértették. Ezek tartalma és hangneme olyan mértékben elfogadhatatlan volt, hogy mostani cikkük szerzőjének személyével kapcsolatos további információt nem áll módukban megosztani.

Azt írták: „Szerkesztőségük minden esetben a tények pontos ismertetésére és a közérdeklődésre számot tartó információk felelős bemutatására törekszik, munkatársaik biztonsága pedig számukra elsődleges.”

Mint ismert, az említett szerdai cikkben az Index arról írt, hogy a programalkotók a Tisza adócsomag-tervezetben legalább 3700 milliárd forintos többletbevételt céloznak meg, az ellenzéki párt adóemelési tervei a vállalati szférát is jelentősen érintenék, egy 1300 milliárd forintos megszorítócsomag részeként.

Az ismertetett dokumentumban – amelyről fotókat is közzétettek – számos újabb adóteher bevezetéséről esett szó; egyebek mellett még a kutyák és macskák után is adót kellene fizetni az államkasszába.

A tervezetről Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: semmi szükség nincs megszorításokra. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó megfogalmazása szerint a hírhedt Bokros-csomag eltörpül amellett, ami most készül a magyarok pénztárcája ellen. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára pedig szélsőséges baloldali megszorítócsomagnak nevezte a Tisza Párt gazdasági programját.

Kiemelt kép: Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)